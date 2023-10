Eclissi solare anulare: uno spettacolare evento celeste

Il 14 ottobre si verificherà uno straordinario evento celeste chiamato eclissi solare anulare. Questa eclissi, nota anche come eclissi di “anello di fuoco”, sarà visibile a quasi un miliardo di persone in tutto il Nord e il Sud America. Tuttavia, per gran parte degli Stati Uniti, sarà vista solo come un’eclissi parziale.

Un'eclissi anulare è uno spettacolo in cui un anello di luce solare viene visualizzato attorno all'immagine della Luna. A differenza di un'eclissi totale, il sole non è mai completamente nascosto perché la luna sarà 4.5 giorni dopo l'apogeo, il punto della sua orbita in cui è più lontana dalla Terra. Di conseguenza, la Luna apparirà troppo piccola per coprire completamente il Sole.

Il percorso dell'eclissi inizia sull'Oceano Pacifico settentrionale, quindi si sposta verso sud-est, arrivando alla costa dell'Oregon negli Stati Uniti. La fase anulare sarà visibile per 46 minuti dall’Oregon al Texas, con il percorso d’ombra di una larghezza media di 127 miglia. Città come Eugene, OR, Albuquerque, NM e San Antonio, TX, sperimenteranno l’effetto “anello di fuoco”.

Dopo aver attraversato gli Stati Uniti, il percorso dell’eclissi continuerà attraverso il Messico, l’America Centrale e il Sud America prima di terminare sull’Oceano Atlantico meridionale. Anche se un'eclissi anulare non presenta gli stessi fenomeni di un'eclissi totale, è comunque uno spettacolo spettacolare.

Per avere un'eclissi totale, il cono d'ombra scuro della Luna deve entrare in contatto con la superficie terrestre. Tuttavia, se la Luna è troppo lontana, si crea un’“ombra negativa” nota come antumbra, che risulta in un’eclissi anulare. Fortunatamente, ci sono momenti in cui la luna nuova può avvicinarsi alla Terra, consentendo il verificarsi di un’eclissi solare totale.

È interessante notare che la distanza della Luna dalla Terra aumenta ad un ritmo di 1.5 pollici all'anno. Di conseguenza, potrebbe arrivare un momento in cui le eclissi totali di sole diventeranno impossibili a causa della diminuzione delle dimensioni angolari della Luna.

Un’eclissi solare anulare è un evento celeste straordinario da non perdere. È un promemoria della geometria celeste in continua evoluzione e delle meraviglie del nostro universo.

