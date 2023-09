Scienziati ISRO al lavoro per far rivivere il lander e il rover di Chandrayaan-3

Gli scienziati dell'ISRO stanno lavorando diligentemente per rianimare il lander Vikram e il rover Pragyan di Chandrayaan-3 dopo un sonno di 15 giorni. Il team tenterà di eseguire un “riavvio” dei moduli il 21 e 22 settembre durante l’alba lunare. Orientando i pannelli solari in modo che ricevano la luce solare all'alba e lasciando le batterie cariche, si spera che l'apparecchiatura torni in vita una volta che il sole sorge.

Il presidente dell'ISRO, S Somanath, ha espresso ottimismo, affermando: "Possiamo solo sperare di vedere le apparecchiature tornare in vita il 22 settembre". In caso di successo, gli strumenti a bordo di Vikram e Pragyan potrebbero sopravvivere alle temperature estremamente basse della notte lunare e continuare a raccogliere dati per altri 14 giorni.

Nella migliore delle ipotesi, al lander e al rover verrà ordinato di riportare in vita i sistemi, consentendo al rover di riprendere il movimento sulla superficie lunare e all'attrezzatura del lander di raccogliere nuovamente dati.

Questo sforzo è visto come un'opportunità per estendere ulteriormente il successo della missione e raccogliere informazioni più preziose dalla superficie lunare. Gli scienziati dell'ISRO lavorano instancabilmente per garantire il ripristino degli strumenti, che potrebbero contribuire in modo significativo alla nostra comprensione della Luna.

Fonte:

– Presidente dell'ISRO S Somanath

– Funzionari dell'ISRO