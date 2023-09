Asteroide Bennu: gli sforzi della NASA per prevenire una potenziale collisione

By

La NASA sta adottando misure proattive per prevenire una potenziale collisione con l’asteroide Bennu, considerato uno degli asteroidi più pericolosi del nostro sistema solare. Prende il nome da un antico uccello mitologico egiziano associato al Sole, alla creazione e alla rinascita, secondo la NASA Bennu avrà la possibilità di colpire la Terra.

Per studiarne l'origine e salvaguardare il nostro pianeta, la NASA ha lanciato nel 2016 la missione OSIRIS-REx. Questa missione mirava a raccogliere un campione di Bennu e capirne di più sulla sua composizione. Se il Bennu, largo circa 510 metri, dovesse entrare in collisione con la Terra, potrebbe rilasciare un’energia equivalente a 1,2000 megatoni, 24 volte più potente della più grande arma nucleare mai costruita.

Si prevede che il periodo più probabile per una potenziale collisione sarà tra la fine del 2100 e l'inizio del 2200, con il 24 settembre 2182 come data più probabile. Tuttavia, la NASA stima che le probabilità che un tale evento si verifichi siano 1 su 1,750 entro il 2300 o 0.05%. Sebbene le possibilità di un colpo diretto siano basse, Bennu è ancora classificato come un “asteroide potenzialmente pericoloso” che potrebbe avvicinarsi fino a 4.65 milioni di miglia dalla Terra.

Dopo un viaggio durato sette anni, il 24 settembre 2023, la navicella spaziale OSIRIS-REx ha lasciato con successo un campione da Bennu. Le nove once di campioni raccolti atterreranno nel deserto dello Utah e saranno trasportate al Johnson Space Center della NASA a Houston per ulteriori analisi. Questi campioni forniranno preziose informazioni sulla storia primordiale del nostro sistema solare e sui tipi di asteroidi che rappresentano una minaccia per la Terra.

I risultati dello studio saranno annunciati in una prossima conferenza stampa l’11 ottobre 2023. La NASA considera questo ritorno del campione un risultato storico, paragonabile per importanza al ritorno delle rocce lunari durante le missioni Apollo.

In sintesi, la missione della NASA di raccogliere un campione dall’asteroide Bennu fa parte del loro sforzo più ampio per proteggere la Terra da potenziali collisioni di asteroidi. Il successo del ritorno dei campioni contribuirà a una migliore comprensione della minaccia degli asteroidi e farà luce sulla storia antica del nostro sistema solare.

Fonte:

– Tempi dell'Hindustan

– Nasa