Segmenti di razzi per la missione lunare della NASA trasportati in sicurezza su rotaia

La NASA ha trasportato con successo su rotaia segmenti di razzi per la missione lunare Artemis 2. I booster, forniti da Northrop Grumman, supporteranno il potente razzo Space Launch System (SLS) della NASA durante il lancio della missione nel 2024. Ciascun booster completamente assemblato e rifornito pesa 1.6 milioni di libbre (720,000 kg) ed è equivalente in massa a quattro balene blu.

I booster sono stati trasportati da Promontory, nello Utah, a uno scalo ferroviario a Titusville, in Florida, vicino al Kennedy Space Center della NASA. Questi 10 segmenti alti, di altezza compresa tra 26 e 33 piedi, sono troppo grandi per adattarsi ai ponti autostradali standard. Invece, sono stati trasportati in sicurezza in treno attraverso otto stati, un viaggio che è durato diversi giorni.

La Florida East Coast Railway (FEC), che possiede una tratta di 351 miglia che si estende da Jacksonville a Miami, ha facilitato il trasporto dei booster. I booster sono stati poi spostati dallo scalo ferroviario al Kennedy Space Center utilizzando la flotta di veicoli mobili della NASA. Questi booster hanno già effettuato il viaggio in pista durante il programma dello Space Shuttle poiché vengono riciclati da vecchie missioni.

I segmenti del booster sono attualmente in fase di preparazione presso la Rotation, Processing and Surge Facility (RPSF) del Kennedy Space Center. I tecnici effettueranno ispezioni critiche per garantire che i segmenti abbiano resistito al viaggio. Una volta completate le ispezioni, i segmenti verranno spostati negli stand di costruzione, dove verranno assemblati con altri componenti dei booster.

I restanti pezzi del booster verranno immagazzinati presso l'RPSF fino a quando i gruppi di poppa non saranno pronti. Tutti i componenti verranno poi portati al Vehicle Assembly Building presso il Kennedy Space Center per essere impilati in preparazione al lancio della missione Artemis 2.

Questa pietra miliare nel trasporto segna un passo cruciale verso l’obiettivo della NASA di riportare gli esseri umani sulla Luna. Il programma Artemis mira a far sbarcare gli astronauti, inclusa la prima donna e il prossimo uomo, sulla superficie lunare entro il 2024.

