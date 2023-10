Il telescopio James Webb della NASA rileva potenziali segni di vita su un pianeta lontano

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha recentemente scoperto potenziali segni di vita su un pianeta situato a 120 anni luce dalla Terra, accendendo la speranza tra gli scienziati sull’esistenza della vita oltre il nostro Sistema Solare. Il pianeta, noto come K2-18b, è situato nella “zona Riccioli d’oro”, il che significa che è alla giusta distanza dalla sua stella per supportare potenzialmente l’acqua liquida, una componente cruciale per la vita come la conosciamo.

Il rilevamento di un gas specifico nell'atmosfera di K2-18b, prodotto da semplici organismi marini sulla Terra, ha suscitato entusiasmo tra i ricercatori. La professoressa Catherine Heymans, astronoma reale scozzese, ha sottolineato la vastità dell'universo e la probabilità che esista vita intelligente oltre il nostro pianeta.

A capo dello studio, il professor Nikku Madhusudhan dell'Istituto di Astronomia dell'Università di Cambridge, ha affermato che se i segni di vita su K2-18b fossero confermati, ciò rivoluzionerebbe la nostra comprensione della ricerca della vita. Ha predetto progressi significativi nella nostra comprensione della vita nell’universo entro i prossimi cinque anni. Anche se K2-18b non mostra segni di vita, ci sono altri dieci pianeti Riccioli d'oro nella lista del team da studiare ulteriormente.

Sebbene il James Webb Space Telescope abbia dei limiti, la NASA sta sviluppando i telescopi dell'Habitable Worlds Observatory e l'European Southern Observatory sta costruendo l'Extremely Large Telescope. Questi futuri strumenti aiuteranno a esaminare le atmosfere di pianeti simili alla Terra.

Oltre ai pianeti lontani, gli scienziati stanno concentrando la loro ricerca anche sulla vita all’interno del nostro Sistema Solare. Missioni come Clipper della NASA e Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) dell'Agenzia spaziale europea prevedono di esplorare lune ghiacciate come Europa all'inizio degli anni '2030. La direttrice del Centro Carl Sagan per lo studio della vita nell'universo del Seti Institute, la dottoressa Nathalie Cabrol, ha dichiarato che hanno modernizzato il loro sistema di telescopi e stanno utilizzando strumenti per cercare segnali di impulsi laser provenienti da pianeti distanti.

La potenziale scoperta della vita oltre la Terra non solo rivoluzionerebbe la scienza, ma rimodellerebbe anche la nostra comprensione del posto dell’umanità nell’universo. La ricerca della vita extraterrestre continua ad affascinare gli scienziati e a ispirare nuovi progressi tecnologici.

