Il telescopio James Webb della NASA rileva potenziali segni di vita su un pianeta lontano

Secondo un rapporto della BBC, il telescopio spaziale James Webb della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria, rilevando potenziali segni di vita su un pianeta situato a 120 anni luce dalla Terra. Questa scoperta ha dato agli scienziati rinnovata speranza di trovare la vita al di fuori del nostro Sistema Solare.

Il pianeta, noto come K2-18b, si trova nella “zona Riccioli d’Oro”, un’area attorno a una stella dove le condizioni sono perfette per la presenza di acqua liquida, un ingrediente chiave per sostenere la vita. Il telescopio ha rilevato la presenza di un certo gas nell'atmosfera del pianeta prodotto da semplici organismi marini sulla Terra.

"Questa scoperta potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui pensiamo alla ricerca della vita", ha affermato il professor Nikku Madhusudhan dell'Istituto di Astronomia dell'Università di Cambridge, che ha guidato lo studio. Se confermata, questa scoperta fornirebbe preziose informazioni sulla possibilità di vita su altri pianeti. Anche se K2-18b non mostra segni di vita, ci sono altri 10 pianeti da studiare nella lista del team.

Mentre il James Webb Space Telescope ha i suoi limiti, la NASA sta sviluppando i telescopi dell’Habitable Worlds Observatory e l’European Southern Observatory sta costruendo l’Extremely Large Telescope. Questi futuri telescopi aiuteranno a studiare ulteriormente le atmosfere di pianeti simili alla Terra.

Oltre a cercare la vita su pianeti lontani, gli scienziati si stanno concentrando anche sul nostro Sistema Solare. Missioni come Clipper della NASA e Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) dell'Agenzia spaziale europea mirano a esplorare lune ghiacciate come Europa, che hanno oceani sotto le loro superfici ghiacciate.

La ricerca della vita extraterrestre comprende anche missioni su Titano, luna di Saturno, che presenta caratteristiche quali laghi e sostanze chimiche ricche di carbonio. Inoltre, gli scienziati ritengono che Marte, con il suo antico delta fluviale, potrebbe aver ospitato un tempo la vita.

Anche l’istituto Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) sta facendo passi da gigante nella caccia alla vita extraterrestre. L’istituto ha modernizzato il suo sistema di telescopi per cercare potenti segnali di impulsi laser provenienti da pianeti lontani, nella speranza di rilevare la comunicazione di forme di vita intelligenti.

"Se troviamo segni di vita, sarà una rivoluzione nella scienza e un enorme cambiamento nel modo in cui l'umanità vede se stessa e il suo posto nell'Universo", ha affermato il dottor Subhajit Sarker dell'Università di Cardiff.

