Immagini speculari: i ricercatori osservano gli anelli di Alice in laboratorio

Ricercatori negli Stati Uniti e in Finlandia hanno osservato per la prima volta gli anelli di Alice in laboratorio. Gli anelli di Alice sono vortici ad anello che capovolgono le cariche di tutti i monopoli che li attraversano, ispirati al portale a specchio nel romanzo di Lewis Carroll "Attraverso lo specchio". L’esperimento ha utilizzato atomi ultrafreddi e potrebbe fornire informazioni sui processi fondamentali nella fisica delle particelle e nella cosmologia.

La scoperta del team ha combinato due linee di ricerca emerse circa 35 anni fa. Una linea di ricerca riguarda le stringhe cosmiche, che sono ipotetici difetti 1D nello spaziotempo. Queste stringhe potrebbero potenzialmente avere profonde implicazioni per la cosmologia, poiché potrebbero trasformare la materia in antimateria. Se esistessero le stringhe cosmiche, sarebbero conosciute come stringhe di Alice.

La seconda linea di ricerca si concentra sui monopoli, che sono punti di carica singolari nello spazio. Monopoli e stringhe possono trasportare cariche topologiche conservate, che possono essere cariche magnetiche, elettriche o di colore dei quark. Negli anni '1980, i ricercatori si resero conto che i monopoli potevano deformarsi in una struttura ad anello chiamata anello Alice se osservati da vicino.

Una proprietà interessante dell'anello Alice è che se un altro monopolo passasse nel suo centro, il monopolo si trasformerebbe in un'antiparticella. Ciò indica un universo specchiato in cui l’antimateria domina sulla materia.

Nel 2015 si è verificata una svolta quando i ricercatori hanno creato un monopolo in un condensato di Bose-Einstein, un gas di atomi di rubidio raffreddati vicino allo zero assoluto. L'ultimo studio ha combinato tecniche sperimentali con metodi di simulazione per osservare l'evoluzione temporale dei monopoli in un condensato. I ricercatori hanno scoperto che i monopoli decadono negli anelli di Alice e sono stati in grado di osservare direttamente diverse caratteristiche degli anelli di Alice mentre il monopolio si evolveva.

Questi risultati hanno implicazioni per la nostra comprensione dei fluidi quantistici, suggerendo che le strutture che convertono la materia in antimateria possono emergere spontaneamente in condizioni specifiche. I ricercatori sperano che il loro esperimento possa offrire una preziosa piattaforma per esplorare i processi fondamentali nell’universo.

Fonte: Comunicazioni sulla natura

Definizioni:

– Anelli di Alice: vortici ad anello che ribaltano le cariche dei monopoli che li attraversano, ispirati al portale a specchio in “Attraverso lo specchio”

– Monopoli: punti di carica singolari nello spazio

– Stringhe cosmiche: ipotetici difetti 1D nello spaziotempo con implicazioni potenzialmente profonde per la cosmologia

