Robot magnetici ad alghe: una soluzione sostenibile all’inquinamento da plastica

L’inquinamento da plastica è diventato un problema ambientale urgente, con il suo uso diffuso che porta a enormi quantità di rifiuti di plastica negli ambienti acquatici. Queste plastiche si decompongono in microplastiche e nanoplastiche, che vengono ingerite dagli organismi acquatici e possono rappresentare una minaccia per la loro salute e l’ecosistema. Per risolvere questo problema, i ricercatori dell’Istituto Centrale Europeo di Tecnologia (CEITEC) dell’Università di Tecnologia di Brno hanno sviluppato robot magnetici per alghe.

Il team del CEITEC ha decorato le cellule delle alghe verdi con minuscole particelle di magnetite, creando alghe robot magnetiche che possono essere controllate per setacciare la plastica più sfuggente dalle acque. Utilizzando un campo magnetico esterno, queste particelle di dimensioni micro/nano attraggono e catturano microplastiche e nanoplastiche. Le cellule delle alghe sono biodegradabili, facili da produrre in serie ed economiche, il che le rende un materiale ideale per creare questi minuscoli robot.

I test iniziali hanno mostrato risultati promettenti. I robot magnetici per le alghe hanno catturato con successo sia le microplastiche che le nanoplastiche con un’elevata efficienza di rimozione. Anche dopo molteplici cicli di lavaggio della plastica catturata, i robot hanno mantenuto la loro efficacia. Possono essere riciclati per un ulteriore utilizzo semplicemente aggiungendo un nuovo strato di magnetite.

Anche se lo studio è ancora nella fase iniziale, i ricercatori ritengono che questi robot magnetici contenenti alghe potrebbero essere potenzialmente utilizzati in ambienti di acqua salata senza alcun impatto sul loro movimento. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per comprendere la biodegradabilità e gli effetti ambientali a lungo termine di queste nanoparticelle e garantire che non causino problemi di tossicità.

Nel complesso, lo sviluppo di robot magnetici per alghe offre una soluzione sostenibile per affrontare l’inquinamento da plastica negli ambienti acquatici. Utilizzando materiali ecologici e controllo magnetico, questi piccoli bidelli possono rimuovere efficacemente microplastiche e nanoplastiche, riducendo i danni alla vita marina e all’ecosistema.

FAQ

In che modo i robot magnetici ad alghe rimuovono microplastiche e nanoplastiche?

I robot magnetici per alghe sono particelle di dimensioni micro/nano realizzate decorando le cellule di alghe verdi con nanoparticelle di magnetite. Queste cellule di alghe attraggono microplastiche e nanoplastiche grazie alla loro carica elettrostatica negativa, catturandole e rimuovendole efficacemente dall’acqua.

I robot magnetici ad alghe possono essere riciclati?

Sì, i robot magnetici per le alghe possono essere riciclati. Dopo aver catturato la plastica, i robot possono essere lavati per rimuovere le sostanze inquinanti. Anche se una piccola quantità del rivestimento di magnetite può essere lavata via, i robot mantengono la loro efficienza di cattura anche dopo molteplici cicli di lavaggio. Possono quindi essere rivestiti con magnetite fresca e riutilizzati.

I robot magnetici per alghe sono ecologici?

Sì, i robot magnetici per alghe sono rispettosi dell'ambiente. Le cellule di alghe utilizzate per creare questi robot sono biodegradabili e facili da produrre in serie. Inoltre, le nanoparticelle di magnetite sono considerate biocompatibili e possono essere facilmente raccolte alla fine del processo, garantendo che non rimangano particelle a contaminare l’acqua.

[Articolo originale](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)