Eclissi solare parziale: cosa devi sapere

Se sei interessato ad assistere a uno spettacolo celeste, non dimenticare di alzare lo sguardo al cielo questo sabato mattina per un'eclissi solare parziale. Tuttavia, è fondamentale notare che osservare l’eclissi senza un’adeguata protezione per gli occhi può essere pericoloso a occhio nudo.

Durante un'eclissi anulare, la luna non blocca completamente il sole, risultando in un affascinante effetto "anello di fuoco" attorno alla luna. Questo è diverso da un'eclissi totale in cui il sole è completamente oscurato.

Per osservare in sicurezza l'eclissi solare parziale, si consiglia vivamente di indossare occhiali specializzati per l'eclissi solare. Frank Florian, Senior Manager del Planetario e delle Scienze Spaziali presso TELUS World of Science, spiega che questi occhiali filtrano il 99.99% della luce e dei raggi nocivi del sole, consentendo solo il passaggio di una piccola percentuale di luce.

Sfortunatamente, i canadesi potrebbero non essere testimoni degli effetti completi di questa particolare eclissi. A Edmonton, ad esempio, la luna coprirà circa il 54% del sole, creando un'immagine simile al "mostro biscotto che morde il sole".

Per coloro che sono interessati ad osservare l'evento celeste, TELUS World of Science offre una visione gratuita al telescopio per osservare la luna che copre parzialmente il sole.

Si prevede che l'eclissi parziale durerà circa due ore e mezza, con l'eclissi media che raggiungerà il suo massimo alle 10:28 a Edmonton. Ricorda di dare priorità alla sicurezza degli occhi e di goderti questo spettacolare evento in modo responsabile.

