Il declino delle piattaforme di ghiaccio della Groenlandia settentrionale e la minaccia imminente dell’innalzamento del livello del mare

By

Una nuova ricerca rivela che le piattaforme di ghiaccio nella Groenlandia settentrionale, che svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del flusso di ghiaccio nell’oceano, hanno perso più di un terzo del loro volume dal 1978. Questa perdita aumenta le preoccupazioni sul potenziale di un aumento “drammatico” livelli del mare.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, sottolinea la vulnerabilità di queste piattaforme di ghiaccio a un ulteriore ritiro e al possibile collasso a causa del riscaldamento globale in corso causato dall’inquinamento da combustibili fossili. Se queste piattaforme di ghiaccio si disintegrassero, ciò potrebbe avere gravi conseguenze in termini di innalzamento del livello del mare.

Sebbene lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio stesse non contribuisca direttamente all’innalzamento del livello del mare, esse agiscono come barriere naturali che controllano lo scarico del ghiaccio dalla calotta glaciale della Groenlandia nell’oceano. Se queste barriere si indebolissero o scomparissero, ciò potrebbe portare ad un aumento dello scarico di ghiaccio negli oceani.

In precedenza si riteneva che i ghiacciai di questa regione fossero stabili, a differenza di altre parti della calotta glaciale della Groenlandia che hanno mostrato segni di indebolimento a partire dagli anni ’1980. Tuttavia, lo studio dimostra che i ghiacciai hanno iniziato a rilasciare ghiaccio in risposta al deterioramento delle piattaforme di ghiaccio, che si stanno sciogliendo a causa del riscaldamento delle temperature oceaniche.

I ricercatori, che hanno collaborato in Danimarca, Francia e Stati Uniti, hanno utilizzato immagini satellitari, misurazioni sul campo e modelli climatici per ricostruire le caratteristiche di queste vulnerabili estensioni dei ghiacciai.

I ghiacciai settentrionali della Groenlandia hanno subito una destabilizzazione negli ultimi due decenni, con conseguente perdita di ghiaccio più che aumento. Ad esempio, il ghiacciaio Zachariae Isstrom, che si è staccato nel 2003, ha quasi raddoppiato il suo scarico di ghiaccio nell’oceano.

È essenziale sottolineare che la calotta glaciale della Groenlandia contribuisce in modo significativo all’innalzamento globale del livello del mare, responsabile di circa il 17% degli aumenti del livello dell’acqua osservati tra il 2006 e il 2018.

Poiché il destino dei poli e del livello del mare dipende dalle decisioni politiche volte a ridurre le emissioni di gas serra, l’attenzione si rivolge al prossimo vertice delle Nazioni Unite (COP28) a Dubai, dove i leader mondiali e i negoziatori sul clima si riuniranno per affrontare le preoccupazioni urgenti poste dalla crisi record. temperature inadeguate, aumento degli incendi e peggioramento dei disastri naturali.

FAQ

1. Quanto volume hanno perso le piattaforme di ghiaccio della Groenlandia settentrionale dal 1978?

Le piattaforme di ghiaccio della Groenlandia settentrionale hanno perso oltre il 35% del loro volume totale dal 1978.

2. Lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio contribuisce all’innalzamento del livello del mare?

Lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio in sé non contribuisce direttamente all’innalzamento del livello del mare. Tuttavia, agiscono come barriere naturali che regolano lo scarico del ghiaccio dalla calotta glaciale della Groenlandia nell’oceano. Se queste barriere si disintegrassero, ciò potrebbe portare ad un aumento dello scarico di ghiaccio negli oceani.

3. Perché i ghiacciai settentrionali della Groenlandia si sono destabilizzati?

I ghiacciai settentrionali della Groenlandia hanno iniziato a rilasciare ghiaccio in risposta all’indebolimento delle piattaforme di ghiaccio, che si stanno sciogliendo a causa del riscaldamento delle temperature oceaniche.

4. Quanto è importante la calotta glaciale della Groenlandia in termini di innalzamento globale del livello del mare?

La calotta glaciale della Groenlandia contribuisce in modo significativo, rappresentando circa il 17% dell’aumento osservato dei livelli dell’acqua tra il 2006 e il 2018.

5. Quali azioni sono cruciali per mitigare le minacce poste dal declino di queste piattaforme di ghiaccio?

Ridurre le emissioni di gas serra attraverso iniziative regionali e globali è essenziale per mitigare i rischi associati alla diminuzione delle piattaforme di ghiaccio e al conseguente innalzamento del livello del mare.