Lo sorprendente avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2022 JF: un incontro con Space Rock

In uno straordinario evento celeste, si prevede che un asteroide designato come Asteroide 2022 JF passerà davanti al nostro pianeta oggi, 3 novembre. Come rivelato dal Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA, la traiettoria di questo particolare asteroide lo porterà notevolmente vicino alla Terra, con una distanza di avvicinamento minima di circa 5.8 milioni di chilometri. Con la sua velocità che raggiunge la sorprendente velocità di 61,744 chilometri all'ora, l'asteroide 2022 JF sfreccia attraverso lo spazio quasi alla stessa velocità di una navetta spaziale.

Appartenente al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, questa roccia spaziale prende il nome dallo straordinario asteroide Apollo del 1862, rilevato per la prima volta dall'astronomo Karl Reinmuth negli anni '1930. Gli asteroidi di questo gruppo sono conosciuti come oggetti che attraversano la Terra, poiché possiedono semiassi maggiori più grandi di quelli del nostro pianeta.

Ma quanto è grande questo intrigante asteroide? Misurando quasi 120 piedi di larghezza, appare immenso come un aereo, facendo impallidire il famigerato asteroide di Chelyabinsk che ha devastato la città russa nel 2013. L'asteroide di Chelyabinsk ha causato danni estesi a 7,000 edifici e ha lasciato 1,000 persone ferite dalle schegge di vetro frantumate.

Mentre l’ipotesi di Alvarez attribuisce notoriamente l’estinzione dei dinosauri a un asteroide che colpì il nostro mondo oltre 65 milioni di anni fa, recenti prospettive sono emerse riguardo al percorso preciso dell’incidente. Secondo il noto fisico Brian Cox, il colossale asteroide, che ha scatenato un catastrofico cratere da impatto di 140 chilometri, è stato potenzialmente scagliato fuori dal suo percorso originale niente meno che da Giove, il pianeta più grande del nostro Sistema Solare. Giove, annunciato sia come creatore che come distruttore di mondi, ha la capacità di deviare gli asteroidi in collisioni fatali con la Terra.

Mentre assistiamo al passaggio dell'asteroide 2022 JF, stupiamoci di fronte alla grandiosità e ai misteri di questi incontri cosmici, che ci ricordano il nostro posto nella vastità del nostro universo.

