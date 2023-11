Asteroide 2023 VL5: un incontro ravvicinato con un vagabondo celeste

La NASA, con la sua gamma di telescopi terrestri e spaziali, continua a svelare i misteri del nostro universo. Ad oggi, l’agenzia spaziale ha scoperto l’incredibile cifra di 1,298,148 corpi celesti. Tra queste affascinanti scoperte, la NASA ha recentemente identificato un asteroide su una traiettoria che lo porta sorprendentemente vicino alla Terra. Oggi, 16 novembre, preparatevi per lo straordinario sorvolo dell'asteroide 2023 VL5.

Asteroide 2023 VL5: svelati i dettagli

Muovendosi alla sorprendente velocità di 29,595 chilometri orari, l'asteroide 2023 VL5 sta correndo verso la Terra. Sebbene la sua velocità superi quella di un missile balistico ipersonico, non è abbastanza grande da essere classificato come oggetto potenzialmente pericoloso (PHO). Per rientrare nella categoria PHO, un asteroide deve essere largo almeno 492 piedi e avvicinarsi alla Terra entro una distanza di 7.5 milioni di chilometri. Tuttavia, con la sua larghezza di 76 piedi, l’asteroide 2023 VL5 è paragonabile per dimensioni a un aereo.

Esplorando il Gruppo Aten

Appartenente al gruppo di asteroidi Aten, l'asteroide 2023 VL5 è un asteroide vicino alla Terra (NEA) che attraversa la Terra con un semiasse maggiore più piccolo di quello del nostro pianeta. Il gruppo Aton ha preso il nome dall'asteroide 2062 Aton e la sua esistenza è stata portata alla luce per la prima volta dalla stimata astronoma americana Eleanor Helin all'Osservatorio Palomar il 7 gennaio 1976.

Uno scontro ravvicinato con il nostro vicino celeste

L'incontro ravvicinato di oggi non è il primo per l'asteroide 2023 VL5. Il 14 giugno 1900 intraprese il suo primo avvicinamento ravvicinato, arrivando a 3.1 milioni di chilometri dalla superficie terrestre. Ma questo affascinante viandante ci donerà ancora una volta la sua vicinanza, il 14 novembre prossimo, con una distanza di 3.6 milioni di chilometri.

