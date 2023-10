La NASA segue l'asteroide 2023 TG14 mentre passa vicino alla Terra

La NASA ha recentemente fornito nuove informazioni sull’imminente avvicinamento ravvicinato dell’asteroide 2023 TG14 alla Terra. Questo asteroide, il cui nome designato è Asteroide 2023 TG14, è attualmente in viaggio verso il nostro pianeta e il suo passaggio è previsto per il 26 ottobre. La NASA ha monitorato attentamente la sua orbita utilizzando una combinazione di satelliti e telescopi, come NEOWISE e Pan-STARRS.

Si prevede che l’asteroide 2023 TG14 raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra a una distanza di 1.5 milioni di chilometri. Si muove ad una velocità di circa 24,153 chilometri all'ora mentre segue la sua orbita. Questo particolare asteroide appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, caratterizzati da semiassi maggiori più grandi di quello terrestre.

Anche se la vicinanza di questa roccia spaziale può preoccupare alcuni, la NASA assicura che non rappresenta alcuna minaccia. Con una larghezza di soli 77 piedi, non è classificato come oggetto potenzialmente pericoloso. Per metterlo in prospettiva, l’asteroide è di dimensioni paragonabili a un aereo. Inoltre, questo non è il suo primo incontro con la Terra, poiché in precedenza era passato a una distanza di 4.1 milioni di chilometri il 16 ottobre 1917.

Per quanto riguarda gli incontri futuri, l'asteroide 2023 TG14 avrà un altro avvicinamento ravvicinato il 24 ottobre 2024, a una distanza di circa 2.5 milioni di chilometri. Attraverso l'osservazione e la ricerca continua, gli scienziati mirano a ottenere una migliore comprensione di questi oggetti celesti e delle loro traiettorie. Studiando le loro strutture interne e la distribuzione del peso, si possono raccogliere preziose informazioni che potrebbero aiutare nelle future missioni spaziali, come le missioni DART (Double Asteroid Redirection Test).

Domande frequenti (FAQ)

