La missione Psyche della NASA è stata ritardata mentre l'asteroide 2023 SN6 si avvicina alla Terra

L'attesissima missione Psyche della NASA, volta ad esplorare l'asteroide 16 Psyche, ha subito ripetuti ritardi. La missione da 1.2 miliardi di dollari, parte delle missioni Discovery della NASA, doveva essere lanciata tramite un razzo SpaceX Falcon 9. Tuttavia, il ritardo più recente si è verificato il 5 ottobre, quando la NASA ha colto l'occasione per verificare nuovamente i parametri che controllano i propulsori a gas freddo di azoto del razzo.

L'asteroide 16 Psiche è un affascinante corpo celeste composto principalmente da depositi di oro, nichel e ferro, che alcuni stimano valga più dell'intera economia della Terra. L'obiettivo della NASA è quello di inviare la navicella spaziale Psyche in orbita attorno all'asteroide per 21 mesi, conducendo un'ampia mappatura e ricerca per ottenere informazioni sulla sua composizione e sul suo ruolo nella formazione di asteroidi e pianeti con nucleo metallico.

Nel frattempo, un altro asteroide designato come Asteroide 2023 SN6 ha attirato l'attenzione della NASA. Secondo il Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), questo asteroide dovrebbe avvicinarsi di più alla Terra il 4 ottobre, arrivando a una distanza relativamente ravvicinata di 4.8 milioni di chilometri. Anche se questa distanza può sembrare enorme in termini quotidiani, è considerevolmente vicina nelle misurazioni astronomiche.

Fortunatamente, nonostante la sua vicinanza, l’asteroide 2023 SN6 non rappresenta una minaccia in quanto non è abbastanza grande da essere classificato come oggetto potenzialmente pericoloso. Con una larghezza stimata di quasi 86 piedi, ha all'incirca le dimensioni di un aereo. Appartenente al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, condivide caratteristiche con il massiccio asteroide Apollo del 1862, scoperto dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth negli anni '1930. Questi asteroidi Apollo hanno semiassi maggiori più grandi di quello terrestre e sono noti per attraversare l'orbita terrestre.

La missione Psiche ha un valore scientifico significativo. Analizzando l’asteroide 16 Psyche, la NASA spera di raccogliere informazioni cruciali sulla formazione e l’età della Terra, nonché di comprendere i processi dietro la creazione di asteroidi e pianeti con nucleo metallico. Gli obiettivi della missione includono la caratterizzazione della topografia dell'asteroide, lo studio della sua formazione, la determinazione dell'età di regioni specifiche e l'analisi delle variazioni delle forze gravitazionali.

La navicella spaziale Psyche è dotata di una gamma di strumenti scientifici, come un imager multispettrale, un magnetometro, un misuratore di raggi gamma e neutroni e altro ancora, tutti volti a facilitare la ricerca completa durante la sua orbita di 21 mesi attorno all'asteroide 16 Psyche.

Fonte:

– Missione Psiche della NASA

– Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA