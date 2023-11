Presentata una soluzione rivoluzionaria per affrontare il problema della spazzatura spaziale

Airbus e l'Agenzia spaziale francese (CNES) hanno collaborato per sviluppare una soluzione innovativa per affrontare il crescente problema della spazzatura spaziale. La loro creazione innovativa, nota come Detumbler, offre un approccio meccanico per catturare e stabilizzare i satelliti dismessi. Funzionando sui principi dei magneti, del campo magnetico terrestre e dell'attrito, questo ingegnoso dispositivo potrebbe segnare un punto di svolta nella rimozione attiva dei detriti.

Il Detumbler, descritto come un “dispositivo di smorzamento magnetico passivo”, è in grado di attaccarsi alla struttura di un satellite. Successivamente, sfrutta le correnti parassite generate dalle velocità angolari differenziali del satellite e dal campo magnetico terrestre per dissipare l'energia cinetica e arrestare qualsiasi movimento di rotazione. Affrontando in modo efficace il problema dei satelliti che vanno fuori controllo, il Detumbler apre la strada a un ambiente spaziale più efficiente e sicuro.

Ciò che distingue il Detumbler è la sua semplicità e autonomia. A differenza di altre soluzioni, non richiede alcuna fonte di alimentazione, il che lo rende una risorsa estremamente pratica. Inoltre, il suo design compatto, con un diametro del rotore di soli cinque centimetri, gli consente di gestire satelliti di dimensioni medio-grandi, che comprendono oltre il 95% dei satelliti attivi oggi in orbita.

Sebbene il Detumbler non sia stato sottoposto a test approfonditi, Airbus ha pianificato una missione all'inizio del 2024 per testare il dispositivo su un nanosatellite sviluppato da Exotrail. Questa dimostrazione nel mondo reale fornirà preziose informazioni sulle sue prestazioni e fungerà da trampolino di lancio verso l’implementazione di strategie attive di rimozione dei detriti.

Poiché il numero di satelliti nello spazio continua ad aumentare, la necessità di proteggersi da potenziali collisioni e mitigare i rischi posti dai detriti spaziali diventa sempre più critica. Con oltre 100 milioni di frammenti attualmente in orbita attorno al pianeta, il Detumbler rappresenta un significativo passo avanti nell'affrontare questo problema urgente.

FAQ

D: Come funziona il Detumbler?

R: Il Detumbler funziona utilizzando magneti, il campo magnetico terrestre e l'attrito per dissipare l'energia cinetica e arrestare il movimento di rotazione dei satelliti dismessi.

D: Il Detumbler richiede energia?

R: No, il Detumbler è un dispositivo completamente meccanico che funziona in modo autonomo e non richiede alcuna fonte di alimentazione esterna.

D: Quali dimensioni di satelliti può gestire il Detumbler?

R: Il Detumbler è progettato per gestire satelliti medio-grandi, coprendo oltre il 95% della popolazione satellitare attualmente attiva.

D: Quando verrà testato il Detumbler?

R: Airbus prevede di testare il Detumbler su un nanosatellite di Exotrail all'inizio del 2024.

D: Quanto è importante il problema della spazzatura spaziale?

R: Il problema della spazzatura spaziale è una preoccupazione critica, con oltre 100 milioni di frammenti di detriti che pongono seri rischi per i satelliti operativi e le future missioni spaziali.