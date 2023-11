Nuovo dispositivo di smorzamento magnetico per migliorare la stabilità del satellite

By

Ibadan, 15 novembre 2023 – Airbus ha introdotto un rivoluzionario dispositivo di smorzamento magnetico, noto come Detumbler, volto a migliorare la stabilità dei satelliti nello spazio. Sviluppato nel 2021 con il supporto dell'Agenzia spaziale francese CNES, questo innovativo dispositivo sarà sottoposto a test all'inizio del 2024 durante una missione condotta in collaborazione con Exotrail ed EnduroSat.

Lo scopo principale del Detumbler è impedire la caduta dei satelliti al termine della loro vita operativa. Una volta collegato a un satellite, il dispositivo utilizza un rotore centrale e magneti per interagire con il campo magnetico terrestre. In normali condizioni di volo, il rotore funziona come una bussola, seguendo il campo magnetico. Tuttavia, se il satellite inizia a cadere, il rotore induce correnti parassite che generano una coppia di attrito, smorzando efficacemente il movimento.

La caduta è un evento naturale per i satelliti morti, in particolare nell'orbita terrestre bassa (LEO), a causa delle dinamiche di volo orbitali. Il rotolamento rappresenta una sfida significativa per le future missioni di rimozione dei detriti attivi, rendendo cruciale affrontare questo problema. Il Detumbler da 100 g, sviluppato da Airbus, può svolgere un ruolo fondamentale nel prevenire la caduta dei satelliti dopo aver raggiunto la fine della loro vita operativa, rendendoli così più facili da catturare durante le missioni di sgombero dei detriti.

La cosa interessante è che il Detumbler sarà sottoposto a test in orbita durante una prossima missione condotta da Exotrail e includente il nanosatellite Exo-0 di EnduroSat. La missione è prevista per l'inizio del 2024 e mira a dimostrare la capacità del dispositivo di smorzare efficacemente i movimenti dei satelliti.

Con il suo potenziale per migliorare la stabilità dei satelliti e migliorare i futuri sforzi di rimozione attiva dei detriti, il Detumbler rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia spaziale. Affrontando il problema dei satelliti in caduta, questo dispositivo può contribuire a un ambiente spaziale più sicuro e sostenibile per tutti.