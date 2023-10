La Suprime-Cam del telescopio Subaru aiuta i ricercatori a studiare le particelle dei raggi cosmici

Un team di ricercatori dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ) e dell’Università Metropolitana di Osaka (OMU) ha trovato una nuova applicazione per le particelle dei raggi cosmici. Normalmente considerate fonte di frustrazione per gli astronomi a causa della loro interferenza con le immagini del telescopio, queste particelle sono state ora utilizzate per un nuovo scopo. I ricercatori hanno utilizzato la Subaru Prime Focus Camera (Suprime-Cam) montata sul telescopio Subaru alle Hawaii per osservare gli sciami atmosferici di raggi cosmici con una precisione senza precedenti. Questo metodo rivoluzionario potrebbe portare a una migliore comprensione delle particelle più energetiche dell’Universo.

Guidato dal professore associato Toshihiro Fujii dell'OMU e dallo studente laureato Fraser Bradfield anch'egli dell'OMU, il team ha collaborato con ricercatori di varie istituzioni tra cui NAOJ, Hosei University, SOKENDAI e Lawrence Berkeley National Laboratory. Il telescopio Subaru, equipaggiato con la Suprime-Cam, è stato progettato per l'astronomia ottica. I ricercatori si sono concentrati sul “rumore” causato dai raggi cosmici, che in genere vengono considerati interferenze durante l’elaborazione dei dati. Analizzando migliaia di immagini catturate dalla Suprime-Cam, il team ha identificato 13 immagini con estesi sciami d'aria, caratterizzati da tracce di particelle più grandi del normale.

I risultati dello studio hanno implicazioni significative per l'astronomia, in particolare nello studio delle particelle esotiche. I metodi di osservazione tradizionali faticano a distinguere tra i tipi di particelle negli sciami atmosferici estesi, ma il metodo del team ha il potenziale per determinare la natura delle singole particelle. Combinando questa tecnica con approcci convenzionali, i ricercatori sperano di ottenere ulteriori informazioni sugli estesi sciami d’aria, cercare la materia oscura ed esplorare altre particelle esotiche. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Scientific Reports il 12 ottobre 2023.

Questa ricerca innovativa apre la strada a una comprensione più profonda delle particelle dei raggi cosmici e del loro ruolo nell’Universo. Sfruttando le capacità della Suprime-Cam del telescopio Subaru, gli scienziati possono ora studiare queste particelle energetiche con una precisione senza precedenti, facendo luce sui misteri del nostro Universo.

Fonte:

– L’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ)

– Università Metropolitana di Osaka (OMU)

– Rapporti scientifici (rivista naturalistica)