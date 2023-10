Gli astronomi utilizzano gli sciami di particelle per studiare i raggi cosmici

By

Gli astronomi hanno sviluppato un nuovo metodo per studiare i raggi cosmici che bombardano costantemente la Terra dallo spazio. È difficile risalire alla fonte di queste particelle cariche a causa delle deflessioni causate dai campi magnetici nello spazio. Le fonti dei raggi cosmici, che si trovano oltre il sistema solare, rimangono un mistero. I potenziali sospetti includono supernovae, nuclei galattici attivi, lampi di raggi gamma e materia oscura, ma devono ancora essere trovate prove conclusive.

Tuttavia, gli scienziati hanno trovato un modo per analizzare gli sciami di particelle secondarie create quando i raggi cosmici interagiscono con l'atmosfera terrestre. Questi “estesi sciami d'aria” si verificano quando le particelle cosmiche cariche si scontrano con le particelle nell'atmosfera e producono una cascata di particelle secondarie che piovono sulla superficie terrestre.

In uno studio recente, i ricercatori hanno utilizzato osservazioni precise di estesi sciami atmosferici effettuati con il telescopio Subaru alle Hawaii per ottenere informazioni su queste particelle e sui raggi cosmici che le innescano. Hanno analizzato migliaia di immagini catturate tra il 2014 e il 2020, identificando 13 immagini contenenti estesi sciami d’aria. Queste immagini hanno rivelato un numero di tracce di particelle maggiore del previsto, fornendo potenzialmente un indizio per svelare il mistero dei raggi cosmici.

Il gruppo di ricerca ritiene che il loro metodo abbia il potenziale per determinare la natura delle singole particelle in estesi sciami atmosferici, il che potrebbe contribuire a una migliore comprensione dei raggi cosmici. Integrando questo approccio con i metodi convenzionali, gli astronomi sperano di scoprire gli ingredienti delle particelle degli sciami atmosferici e ottenere ulteriori informazioni sulle origini dei raggi cosmici.

Gli scienziati sospettano che i raggi cosmici siano composti principalmente da protoni (90%), nuclei di elio (9%) e altre particelle come elettroni e nuclei atomici pesanti. Questo nuovo studio offre una strada promettente per identificare le particelle presenti negli sciami atmosferici e, di conseguenza, i raggi cosmici.

La ricerca del team è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports.

