Un nuovo strumento di intelligenza artificiale genera canti di uccelli sintetici per migliorare il monitoraggio ecologico

I ricercatori dell’Università di Moncton, in Canada, hanno sviluppato un innovativo strumento di intelligenza artificiale (AI) di apprendimento profondo chiamato ECOGEN che ha la capacità di generare canti di uccelli realistici. Lo scopo di questa tecnologia innovativa è quello di migliorare i campioni di specie di uccelli sottorappresentate e migliorare la precisione degli strumenti di identificazione degli uccelli utilizzati nel monitoraggio ecologico.

Identificare le specie di uccelli attraverso i loro canti è ora più facile che mai, grazie all’abbondanza di app e software per telefoni disponibili sia agli ecologisti che al pubblico. Tuttavia, si presenta una sfida significativa quando il software di identificazione incontra una specie di uccello che non ha mai sentito prima o che ha registrazioni limitate a cui fare riferimento. Ciò rappresenta un problema per gli ecologisti e gli ambientalisti che monitorano le specie rare.

Per affrontare questa sfida, i ricercatori hanno creato ECOGEN, uno strumento di intelligenza artificiale che genera canti di uccelli artificiali. Incorporando questi campioni sintetici in strumenti di identificazione audio, che spesso contengono più dati sulle specie comuni, i ricercatori hanno scoperto che l’accuratezza della classificazione del canto degli uccelli è migliorata in media del 12%. L'efficacia di ECOGEN è stata pubblicata sulla rivista scientifica Methods in Ecology and Evolution.

Il dottor Nicolas Lecomte, uno dei ricercatori principali, spiega che la necessità di strumenti automatizzati, come il monitoraggio acustico, è fondamentale per monitorare i cambiamenti nella biodiversità dovuti ai cambiamenti globali nelle popolazioni animali. Tuttavia, i modelli di intelligenza artificiale esistenti non dispongono di librerie di riferimento complete. ECOGEN colma questa lacuna creando nuove istanze di suoni di uccelli che supportano i modelli di intelligenza artificiale. Ciò significa che per le specie con registrazioni selvatiche limitate, come uccelli rari, sfuggenti o sensibili, la libreria sonora può essere ampliata senza ulteriori interruzioni per gli animali o ulteriore lavoro sul campo.

Oltre alla sua applicazione primaria nella conservazione degli uccelli, ECOGEN ha anche potenziali usi nella conservazione di altre specie animali in via di estinzione, come mammiferi, pesci (sì, anche loro possono produrre suoni!), insetti e anfibi. La versatilità dello strumento combinata con la sua accessibilità, in quanto software open source che può essere eseguito su computer di base, lo rende una risorsa preziosa per la ricerca ecologica.

FAQ:

D: In che modo ECOGEN migliora gli strumenti di identificazione degli uccelli?

R: ECOGEN genera canti di uccelli realistici per migliorare i campioni di specie di uccelli sottorappresentate, migliorando la precisione degli strumenti di identificazione degli uccelli utilizzati nel monitoraggio ecologico.

D: Qual è il potenziale vantaggio di ECOGEN?

R: ECOGEN può contribuire alla conservazione delle specie di uccelli in via di estinzione e fornire preziose informazioni sulle loro vocalizzazioni, comportamenti e preferenze di habitat.

D: ECOGEN può essere utilizzato per specie diverse dagli uccelli?

R: Sebbene ECOGEN sia stato sviluppato per gli uccelli, i ricercatori ritengono che possa essere applicato anche a mammiferi, pesci, insetti e anfibi.

D: Come funziona ECOGEN?

R: ECOGEN converte registrazioni reali di canti di uccelli in spettrogrammi, genera nuove immagini AI da questi spettrogrammi per aumentare il set di dati per specie rare, quindi le riconverte in audio per addestrare gli identificatori dei suoni degli uccelli.