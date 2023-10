Gli scienziati utilizzano l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per identificare la supernova in tempo reale

Un team di scienziati e astronomi di varie università, tra cui la Northwestern University e l'Università della Tecnologia della California, hanno utilizzato con successo l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico per identificare e classificare una supernova nel momento in cui si è formata. Il progetto, noto come bot Bright Transient Survey (BTS), mira ad automatizzare il processo di distinzione delle stelle che esplodono da altri eventi celesti, fornendo in definitiva ai ricercatori più tempo per l’analisi.

Il team dietro BTSbot ha sviluppato il modello AI addestrandolo con oltre 1.4 milioni di immagini storiche, inclusi campioni di supernove confermate, stelle fiammeggianti, stelle variabili periodiche e galassie flaring. Alimentando l'algoritmo con questo ampio set di dati e integrandolo nel portale di osservazione, gli scienziati possono ora determinare facilmente le azioni eseguite dal modello.

Sebbene il progetto abbia dovuto affrontare ostacoli quali la verifica delle immagini e il controllo della qualità dei dati, l’uso riuscito dell’intelligenza artificiale nell’identificazione delle supernova in tempo reale mostra il potenziale per una maggiore efficienza nella ricerca astronomica. Tuttavia, ci sono preoccupazioni su potenziali errori e distorsioni di selezione che potrebbero influenzare l’accuratezza dei modelli di intelligenza artificiale nell’identificazione dei corpi celesti in altre galassie.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico in vari campi, inclusa l’astronomia, sta diventando sempre più diffusa. Nonostante i progressi promettenti, gli esperti hanno invitato alla cautela, sottolineando la necessità di affrontare potenziali pregiudizi e preoccupazioni etiche associati alla tecnologia.

Supernova: l'esplosione di una stella che rilascia enormi quantità di energia, eclissando brevemente un'intera galassia, che si verifica quando una stella esaurisce il suo combustibile nucleare.

Intelligenza artificiale (AI): la capacità delle macchine di imitare il comportamento umano intelligente ed eseguire compiti che tipicamente richiedono l'intelligenza umana, come il riconoscimento di schemi e il processo decisionale.

Machine Learning: un'applicazione dell'intelligenza artificiale che consente alle macchine di apprendere e migliorare le attività senza essere esplicitamente programmate, utilizzando algoritmi e modelli statistici per analizzare e interpretare grandi quantità di dati.

Bot Bright Transient Survey (BTS): un progetto che utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per identificare e classificare le supernove in tempo reale, con l'obiettivo di automatizzare il processo di distinzione delle stelle che esplodono da altri eventi celesti.

