Il sistema di intelligenza artificiale dimostra caratteristiche simili al cervello attraverso vincoli fisici

Gli scienziati dell’Università di Cambridge hanno sviluppato con successo un sistema di intelligenza artificiale (AI) che mostra caratteristiche simili al cervello imponendogli vincoli fisici, simili alle limitazioni all’interno delle quali opera il cervello umano. Questa svolta ha il potenziale per contribuire alla nostra comprensione delle differenze cerebrali tra gli individui e della loro relazione con problemi di salute cognitiva o mentale. Inoltre, i risultati potrebbero essere di immenso interesse per la comunità dell’intelligenza artificiale, portando allo sviluppo di sistemi più efficienti, soprattutto in situazioni in cui sono presenti vincoli fisici.

Il team, guidato da Jascha Achterberg e John Duncan della Cognition and Brain Sciences Unit (MRC CBSU) del Medical Research Council dell’Università di Cambridge, ha costruito il sistema di intelligenza artificiale utilizzando reti neurali ricorrenti spazialmente incorporate (seRNN). In un esperimento, il team ha addestrato il sistema a risolvere un compito di navigazione in un labirinto ponendo vincoli fisici sui nodi computazionali, imitando l’organizzazione dei neuroni nel cervello umano.

I risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature Machine Intelligence, e i ricercatori hanno riferito che il loro sistema è stato in grado di sviluppare determinate caratteristiche e tattiche osservate nel cervello umano reale. In particolare, in risposta ai vincoli fisici, il sistema di intelligenza artificiale ha iniziato a sviluppare hub, nodi con elevata connettività che facilitavano il flusso di informazioni attraverso la rete. Questi risultati evidenziano la capacità del sistema di adattarsi e di trovare soluzioni efficaci entro i vincoli dati.

Lo studio sottolinea l’importanza di considerare sia la struttura che la funzione del cervello nei modelli computazionali. Incorporando i vincoli fisici nei sistemi di intelligenza artificiale, i ricercatori possono ottenere informazioni dettagliate sui principi di ottimizzazione che governano l’organizzazione, la funzionalità e l’efficienza energetica del cervello. Questa ricerca apre la strada allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale più sofisticati che imitano meglio la complessità del cervello umano.

FAQ:

D: Cosa hanno fatto i ricercatori per creare caratteristiche simili al cervello nel sistema di intelligenza artificiale?

R: I ricercatori hanno posto vincoli fisici sui nodi computazionali del sistema di intelligenza artificiale, simili ai limiti sperimentati dai neuroni nel cervello umano.

D: Come ha risposto il sistema di intelligenza artificiale ai vincoli fisici?

R: Il sistema ha sviluppato degli hub, ovvero nodi altamente connessi che fungevano da condotti per il flusso di informazioni attraverso la rete, per superare i vincoli in modo efficace.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questa ricerca?

R: I risultati hanno implicazioni per la comprensione delle differenze cerebrali tra gli individui e potrebbero contribuire allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale più efficienti in situazioni con vincoli fisici.

D: Cosa hanno concluso i ricercatori dal loro studio?

R: Lo studio ha dimostrato che l’integrazione di vincoli fisici nei sistemi di intelligenza artificiale consente lo sviluppo di funzionalità simili al cervello e offre spunti per ottimizzare l’organizzazione, la funzionalità e l’efficienza energetica della rete.