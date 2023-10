La prima supernova confermata e condivisa rilevata utilizzando l'intelligenza artificiale

Gli astrofisici hanno raggiunto una pietra miliare significativa nella loro esplorazione dell'universo utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) per rilevare e confermare la prima supernova, classificata e condivisa con la comunità astronomica. Tradizionalmente, la ricerca di supernovae prevede una combinazione di telescopi robotici e analisi umane. Tuttavia, un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato BTSbot si è dimostrato in grado di rimuovere gli esseri umani dall’intero processo di ricerca e scoperta.

Le supernove si verificano quando una stella ha raggiunto la fine della sua vita ed esplode, emettendo una brillante esplosione di luce. Il sistema BTSbot conferma la presenza di una supernova raccogliendone e valutandone lo spettro, che rivela gli elementi presenti nell'esplosione.

BTSbot è un algoritmo di apprendimento automatico addestrato utilizzando oltre 1.4 milioni di immagini storiche provenienti da 16,000 fonti astronomiche. Automatizzando la ricerca di nuove supernovae, il sistema di intelligenza artificiale elimina la possibilità di errori umani e dà la libertà agli astronomi di analizzare le osservazioni e sviluppare nuove ipotesi relative alle esplosioni cosmiche.

L’utilizzo riuscito di BTSbot rappresenta un significativo passo avanti nel campo dell’astrofisica. Consente l’isolamento di sottotipi specifici di esplosioni stellari, fornendo ai ricercatori più tempo per analizzare le loro osservazioni e ottenere informazioni sui cicli di vita delle stelle e sull’origine degli elementi creati dalle supernove, come carbonio, ferro e oro.

Per testare l’efficienza di BTSbot, gli astronomi hanno esaminato una candidata supernova appena scoperta denominata SN2023tyk. Rilevata inizialmente dall'osservatorio robotico ZTF il 3 ottobre 2023, BTSbot ha analizzato i dati in tempo reale e ha confermato la supernova il 5 ottobre 2023. Il telescopio robotico SED Machine ha quindi ottenuto lo spettro della sorgente, che è stato successivamente inviato al SNIascore del Caltech per ulteriori informazioni. analisi. Dopo aver confermato che SN2023tyk era una supernova di tipo Ia (l’esplosione di una nana bianca in un sistema stellare binario), il sistema automatizzato ha condiviso la scoperta con la comunità astronomica il 7 ottobre 2023.

Questo risultato rivoluzionario, guidato dalla Northwestern University, dimostra il potenziale dell’intelligenza artificiale nel rivoluzionare il campo dell’astrofisica e nell’espandere la nostra comprensione del cosmo.

