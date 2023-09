L'intelligenza artificiale prevede il raffreddamento della temperatura della superficie del mare durante i cicloni tropicali

By

Un nuovo studio pubblicato su Geophysical Research Letters rivela come l’intelligenza artificiale (AI) può essere utilizzata per prevedere gli effetti dei cicloni tropicali sulle temperature della superficie del mare. I cicloni tropicali, che comprendono tempeste tropicali e uragani, sono eventi meteorologici estremi caratterizzati da bassa pressione atmosferica, forti venti e forti piogge. Si formano sui caldi oceani tropicali e possono avere impatti significativi sugli ecosistemi marini.

I ricercatori hanno utilizzato un metodo forestale casuale basato sull’apprendimento automatico per modellare gli effetti dei cicloni tropicali sulle temperature della superficie del mare nell’Oceano Pacifico nordoccidentale, una delle zone più attive per queste tempeste. Il modello AI è stato addestrato utilizzando i dati di un periodo di 20 anni e 12 caratteristiche dei cicloni tropicali e delle condizioni pre-tempesta.

Lo studio ha rilevato che l’intensità, la velocità di traslazione, le dimensioni, la profondità dello strato misto e la temperatura della superficie del mare dei cicloni hanno avuto l’impatto più significativo sui successivi modelli di temperatura superficiale osservati nell’oceano. Il modello AI ha previsto con precisione il raffreddamento delle temperature della superficie del mare nei due giorni precedenti l’evento, intensificandosi durante il passaggio del ciclone e raggiungendo il picco il giorno successivo all’evento.

L'effetto di raffreddamento si è esteso oltre la traiettoria diretta del ciclone e si è scoperto che si trovava a 50 km a destra del percorso della tempesta. Gli oceani hanno iniziato a tornare alle condizioni normali in pochi giorni, ma ci sono voluti fino a 14 giorni per riprendersi completamente. Il modello AI ha mostrato una buona correlazione con i dati reali, indicando il suo potenziale per prevedere i futuri eventi dei cicloni tropicali e il loro impatto sugli ecosistemi marini.

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla dinamica dei cicloni tropicali e sui loro effetti sugli ecosistemi marini. Comprendendo gli effetti di raffreddamento di queste tempeste sulla temperatura della superficie del mare, gli scienziati possono valutare meglio l’impatto sui produttori primari come le alghe, che svolgono un ruolo cruciale nelle reti alimentari marine. Il modello AI ha il potenziale per essere applicato ad altri bacini oceanici a livello globale, migliorando ulteriormente la nostra comprensione dei cicloni tropicali e delle loro conseguenze ecologiche.

Fonte:

– Hongxing Cui et al, Previsione delle risposte della temperatura superficiale del mare indotta dai cicloni tropicali utilizzando l’apprendimento automatico, Lettere di ricerca geofisica (2023). DOI: 10.1029/2023GL104171