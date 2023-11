Un nuovo chimico robot AI scopre come produrre ossigeno su Marte

By

Un innovativo robot chimico basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato da scienziati cinesi, ha fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe potenzialmente aiutare a sostenere la vita umana su Marte. Analizzando i meteoriti marziani, il chimico robot ha identificato materiali che possono scomporre le molecole d'acqua in ossigeno e idrogeno. Questa scoperta significativa, condivisa sulla rivista Nature Synthesis, ci porta un passo avanti verso la possibilità di creare una fabbrica di ossigeno su Marte.

A differenza dei ricercatori umani che avrebbero impiegato circa 2,000 anni per scoprire questa scoperta, il chimico robot dotato di intelligenza artificiale ha completato il compito in meno di 5 ore utilizzando una combinazione di acido e alcali per dissolvere e separare il materiale meteoritico. Questo processo efficiente mostra il vantaggio di sfruttare la tecnologia dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica.

Il dottor Jun Jiang, l’autore principale dello studio dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina, descrive il robot chimico come dotato di un “cervello chimico”. Dotato di uno strumento laser chiamato Libs, il chimico robot analizza prima la composizione chimica dei minerali marziani. Quindi utilizza una workstation integrata per testare il composto metallico risultante, inviando i dati raccolti al suo “cervello” computazionale AI per l’elaborazione.

Uno degli aspetti più notevoli di questa scoperta è che è stato dimostrato che il materiale catalizzatore testato produce costantemente ossigeno alla temperatura di congelamento di -37°C (-34.6°F), che è la temperatura media su Marte. Con sole 15 ore di irradiazione solare, il chimico AI può generare una concentrazione di ossigeno sufficiente per la sopravvivenza umana.

Fonte:

– Articolo originale: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Articolo di giornale: [Sintesi della natura](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)