Categorizzazione dei tumori e previsione degli esiti dei pazienti: il ruolo dei fattori epigenetici nel cancro

I ricercatori del Jonsson Comprehensive Cancer Center dell’UCLA Health hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale (AI) che utilizza fattori epigenetici per prevedere con successo gli esiti dei pazienti in diversi tipi di cancro. A differenza delle misure tradizionali come il grado e lo stadio del cancro, questo modello di intelligenza artificiale esamina i modelli di espressione genetica dei fattori epigenetici, che influenzano il modo in cui i geni vengono attivati ​​o disattivati ​​nei tumori.

Lo studio, pubblicato su Communications Biology, mostra il potenziale dell’utilizzo di fattori epigenetici per classificare i tumori in gruppi distinti e prevedere gli esiti dei pazienti in modo più accurato. Inoltre, questa ricerca apre la strada allo sviluppo di terapie mirate che regolano i fattori epigenetici nel trattamento del cancro.

I fattori epigenetici svolgono un ruolo cruciale nel cancro e nella sua progressione, influenzando lo stato della cromatina e i livelli di vari fattori che mantengono questo stato. Fattori come le proteine ​​istoniche modificate e i gruppi metilici aggiuntivi sul DNA possono avere un impatto sugli esiti del cancro. Comprendere queste differenze tra i tumori può fornire informazioni sul motivo per cui alcuni pazienti rispondono in modo diverso ai trattamenti e sperimentano risultati diversi.

Per studiare la relazione tra modelli epigenetici ed esiti clinici, i ricercatori hanno analizzato i modelli di espressione di 720 fattori epigenetici, classificando i tumori di 24 diversi tipi di cancro in cluster distinti. Hanno scoperto che per 10 tumori questi cluster erano associati a differenze significative negli esiti dei pazienti, tra cui la sopravvivenza libera da progressione, la sopravvivenza specifica per la malattia e la sopravvivenza globale.

I cluster associati a scarsi risultati tendevano ad avere stadi tumorali più elevati, dimensioni tumorali più grandi o indicatori di diffusione più gravi. In particolare, l’efficacia prognostica di un fattore epigenetico dipendeva dal tessuto di origine del tipo di cancro, anche tra i tumori pediatrici.

Utilizzando i livelli di espressione di questi fattori epigenetici, i ricercatori hanno addestrato un modello di intelligenza artificiale per prevedere gli esiti dei pazienti specificamente per i cinque tipi di cancro che mostravano differenze significative nelle misurazioni della sopravvivenza. Il modello ha diviso con successo i pazienti in due gruppi: uno con maggiori probabilità di risultati migliori e un altro con maggiori probabilità di risultati peggiori.

La sovrapposizione tra i geni cruciali per il modello di intelligenza artificiale e i geni caratteristici che definiscono i cluster ha ulteriormente convalidato i risultati. I ricercatori suggeriscono che modelli di intelligenza artificiale simili basati su fattori epigenetici possono essere creati per i tumori pediatrici per comprendere meglio il processo decisionale nella selezione del trattamento.

Questa ricerca fornisce una tabella di marcia per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale che utilizzano fattori epigenetici prognostici disponibili al pubblico, offrendo un potenziale entusiasmante per prevedere obiettivi terapeutici specifici nella terapia del cancro.

FAQ

Cosa sono i fattori epigenetici?

I fattori epigenetici sono fattori che influenzano il modo in cui i geni vengono attivati ​​o disattivati ​​all’interno delle cellule. Svolgono un ruolo cruciale in vari processi biologici e sono stati implicati in malattie, compreso il cancro.

In che modo i fattori epigenetici influiscono sugli esiti del cancro?

I fattori epigenetici possono influenzare lo stato della cromatina, il complesso di DNA e proteine ​​che compongono i cromosomi. Le modifiche alle proteine ​​istoniche e alle basi del DNA possono avere un impatto sull’espressione genica e influenzare gli esiti del cancro. Comprendere questi fattori può aiutare a spiegare perché alcuni pazienti rispondono in modo diverso ai trattamenti e sperimentano risultati diversi.

Qual è il significato di questa ricerca?

Questa ricerca dimostra il potenziale dell’utilizzo di fattori epigenetici per prevedere gli esiti dei pazienti in più tipi di cancro e classificare i tumori in gruppi distinti. Fornisce approfondimenti sul ruolo dell’epigenetica nella progressione del cancro e apre strade per lo sviluppo di terapie mirate che regolano i fattori epigenetici.

(Fonte: UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center – www.uclahealth.org)