Nuovo metodo sviluppato per distinguere la vita antica dalle origini abiotiche con l'intelligenza artificiale

Un team di scienziati del Laboratorio Terra e Pianeti presso la Carnegie Institution for Science di Washington, DC, ha sviluppato un nuovo metodo basato sull’intelligenza artificiale (AI) in grado di distinguere accuratamente tra campioni biologici moderni e antichi e quelli di origine abiotica. Il team, guidato da Jim Cleaves, ha condiviso le proprie scoperte sulla rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

Cleaves ha sottolineato l’importanza della loro ricerca, affermando che la ricerca della vita extraterrestre continua ad essere una delle attività più entusiasmanti della scienza moderna. Ha evidenziato tre punti chiave del loro studio. In primo luogo, i loro risultati suggeriscono che esistono differenze fondamentali a livello biochimico tra gli organismi viventi e la chimica organica abiotica.

In secondo luogo, propongono che il loro nuovo metodo possa essere applicato per valutare se i campioni provenienti da Marte e dall’antica Terra fossero una volta vivi. Questa intuizione apre nuove possibilità per la nostra comprensione della storia della vita su altri pianeti e sul nostro.

Inoltre, Cleaves ha sottolineato che il loro metodo basato sull’intelligenza artificiale ha il potenziale per distinguere le biosfere alternative da quella della Terra. Questa svolta potrebbe avere implicazioni significative per le future missioni di astrobiologia, poiché consentirebbe agli scienziati di distinguere tra forme di vita extraterrestri e quelle presenti sul nostro pianeta.

Sebbene il team di ricerca abbia raggiunto un impressionante tasso di precisione del 90%, ulteriori progressi e perfezionamenti dell’algoritmo AI potrebbero aumentare ulteriormente questa precisione. Lo sviluppo di questo nuovo metodo fornisce strumenti e approfondimenti preziosi per il campo dell’astrobiologia e la ricerca della vita oltre la Terra.

Fonti: Atti della National Academy of Sciences (PNAS), Earth and Planets Laboratory, Carnegie Institution for Science, Washington, DC