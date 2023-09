Nuovo metodo che utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare segni di vita su Marte e altri pianeti

Gli scienziati hanno sviluppato un metodo innovativo basato sull’intelligenza artificiale (AI) per rilevare segni di vita passata o presente su Marte e altri pianeti. Il metodo, delineato nella rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences", utilizza l'intelligenza artificiale per distinguere tra campioni biologici moderni e antichi e campioni di origine abiotica con un tasso di precisione del 90%.

L'autore principale Jim Cleaves del Laboratorio Terra e Pianeti presso la Carnegie Institution for Science di Washington, DC, ha sottolineato l'importanza di questa ricerca. Ha affermato che i risultati hanno tre implicazioni principali. In primo luogo, la biochimica differisce dalla chimica organica abiotica a un livello fondamentale. In secondo luogo, studiando campioni provenienti da Marte e dall'antica Terra, possiamo determinare se un tempo erano vivi. Infine, questo metodo ha il potenziale per differenziare biosfere alternative dalla biosfera terrestre, il che potrebbe avere implicazioni significative per le future missioni di astrobiologia.

A differenza dei metodi convenzionali che si basano sull’identificazione di molecole o composti specifici, i ricercatori hanno dimostrato che l’intelligenza artificiale può rilevare sottili differenze nei modelli molecolari di un campione. Hanno utilizzato l’analisi gascromatografica di pirolisi per separare e identificare le parti componenti, seguita dalla spettrometria di massa per determinare i pesi molecolari. L'intelligenza artificiale è stata addestrata utilizzando i dati delle analisi molecolari di 134 campioni noti abiotici o biotici ricchi di carbonio.

L’intelligenza artificiale ha identificato con successo campioni provenienti da esseri viventi come conchiglie, denti, ossa, insetti, foglie, riso, capelli umani e cellule conservate nella roccia a grana fine. Ha inoltre distinto tra resti di vita antica alterati da processi geologici (come carbone, petrolio, ambra e fossili ricchi di carbonio) e campioni con origini abiotiche, come prodotti chimici di laboratorio e meteoriti ricchi di carbonio.

In passato, è stato difficile determinare le origini di molti antichi campioni contenenti carbonio perché le molecole organiche, siano esse biotiche o abiotiche, tendono a degradarsi nel tempo. Tuttavia, utilizzando questo nuovo metodo basato sull’intelligenza artificiale, in alcuni casi sono stati rilevati segni biologici che sono stati conservati per centinaia di milioni di anni.

Il dottor Robert Hazen, anche lui del laboratorio, ha sottolineato che queste scoperte aprono la possibilità di trovare forme di vita provenienti da altri pianeti o biosfere, anche se sono molto diverse dalla vita come la conosciamo sulla Terra. Inoltre, se vengono scoperti segni di vita altrove, questo metodo può aiutare a determinare se la vita sulla Terra e su altri pianeti ha un’origine comune o diversa.

Questa ricerca rappresenta un progresso significativo nel campo dell’astrobiologia e offre nuove entusiasmanti possibilità per le future missioni volte a esplorare la presenza di vita oltre la Terra.

Fonte:

– Articolo della rivista "Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze" (PNAS).