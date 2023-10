L'intelligenza artificiale rileva e classifica la supernova

By

Una nuova svolta nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) potrebbe rivoluzionare il modo in cui scopriamo e studiamo le supernovae. Il Bright Transient Survey Bot (BTSbot), un algoritmo automatizzato di apprendimento automatico, ha rilevato, identificato e classificato con successo la sua prima supernova senza intervento umano. Ciò potrebbe accelerare notevolmente il processo di analisi delle supernovae e consentire agli astronomi di concentrarsi maggiormente sulla comprensione delle origini di queste esplosioni cosmiche.

Attualmente, la scoperta e la classificazione delle supernove si basa su una combinazione di astronomi umani e computer. Tuttavia, questo nuovo programma di intelligenza artificiale potrebbe eliminare la necessità del coinvolgimento umano. Negli ultimi sei anni, gli astronomi hanno trascorso circa 2,200 ore a ispezionare visivamente e classificare le candidate supernova. Automatizzando questo processo, BTSbot lascia più tempo ai ricercatori per esplorare le cause alla base di questi potenti eventi stellari.

Il team dietro BTSbot, guidato dal professor Adam Miller della Northwestern University, ritiene che questa svolta rappresenti un significativo passo avanti. Il programma non solo ha rilevato e identificato una supernova, ma ha anche comunicato con un altro telescopio per confermare la scoperta. Man mano che gli algoritmi di intelligenza artificiale continuano a migliorare, saranno in grado di isolare sottotipi specifici di supernova, ampliando ulteriormente la nostra conoscenza di questi fenomeni.

Le supernove si verificano quando le stelle morenti esauriscono il loro combustibile nucleare e subiscono un'esplosione catastrofica. Questi eventi possono essere così luminosi da eclissare tutte le stelle della loro galassia. Tuttavia, rilevare le supernove è un compito impegnativo perché sono relativamente rare e possono essere facilmente perse. I telescopi robotici attualmente scansionano il cielo alla ricerca di oggetti transitori che non erano presenti nelle immagini precedenti, che potrebbero indicare una supernova.

Per addestrare l'intelligenza artificiale, BTSbot è stato esposto a oltre 1.4 milioni di immagini storiche di eventi celesti, tra cui supernove e altri fenomeni esplosivi. Questa formazione ha consentito al programma di identificare con precisione la candidata supernova appena individuata, nota come SN2023tyk. L’intelligenza artificiale non solo ha localizzato la supernova ma ne ha anche raccolto lo spettro, fondamentale per confermarne la classificazione.

La collaborazione di successo tra BTSbot e gli astronomi dimostra che l’intelligenza artificiale ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui studiamo le supernovae. Automatizzando il processo di rilevamento e classificazione, i ricercatori possono dedicare più tempo all'analisi della grande quantità di dati raccolti e sviluppare nuove ipotesi per spiegare queste esplosioni cosmiche.

Fonte:

- Articolo originale: spostatevi, astronomi umani! L'intelligenza artificiale (AI) potrebbe presto mettersi a caccia di supernova per te.

– Definizioni:

– Supernova: una potente esplosione che avviene alla fine del ciclo di vita di una stella.

– Intelligenza artificiale (AI): sviluppo di sistemi informatici in grado di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l’intelligenza umana.

– Oggetto transitorio: un oggetto astronomico che appare e scompare in un periodo relativamente breve.

– Spettro: la gamma di colori o lunghezze d'onda della luce emessa o assorbita da un oggetto.