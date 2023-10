Intelligenza artificiale e astronomia: migliorare l'esplorazione e le scoperte

By

L’intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il campo dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale, consentendo agli scienziati di analizzare grandi quantità di dati, fare nuove scoperte e approfondire i misteri dell’universo. I sistemi di intelligenza artificiale, in particolare le reti neurali, aiutano gli astronomi in varie aree, tra cui l’elaborazione dei dati, il miglioramento delle immagini, la classificazione degli oggetti celesti, la rimozione delle interferenze atmosferiche, la comprensione della materia oscura e dell’energia oscura e la gestione di enormi quantità di dati.

L'elaborazione dei dati è un passaggio cruciale in astronomia, poiché le immagini astronomiche grezze sono spesso piene di errori, artefatti e rumore. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono eliminare informazioni irrilevanti e ripulire le immagini, rendendole presentabili e adatte alla ricerca scientifica. Ad esempio, un algoritmo di apprendimento automatico applicato a un’immagine del buco nero supermassiccio nella galassia Messier 87 ha prodotto una rappresentazione più chiara e dettagliata della sua struttura.

Gli astronomi stanno anche utilizzando le reti neurali per classificare automaticamente le galassie, un processo più veloce e meno soggetto a errori rispetto alla classificazione manuale. Inoltre, l’intelligenza artificiale può aiutare a rimuovere le interferenze ottiche causate dall’atmosfera terrestre dalle immagini catturate dai telescopi terrestri.

I cosmologi stanno sfruttando l’intelligenza artificiale per svelare i misteri della materia oscura e dell’energia oscura, che costituiscono oltre il 95% del contenuto energetico dell’universo. Addestrando le reti neurali su sofisticate simulazioni che variano le proprietà di queste sostanze sfuggenti, gli scienziati possono scoprire come influenzano il cosmo e la sua evoluzione nel tempo. L’obiettivo è consentire all’intelligenza artificiale di analizzare osservazioni reali e fornire approfondimenti sulla natura dell’universo.

Poiché gli osservatori generano enormi quantità di dati, l’intelligenza artificiale diventa indispensabile per gestire e analizzare questi vasti set di dati. Il prossimo Osservatorio Vera C. Rubin, ad esempio, raccoglierà oltre 60 petabyte di dati grezzi sotto forma di immagini del cielo ad alta risoluzione. Gli algoritmi di apprendimento automatico saranno cruciali per vagliare questi dati, identificare modelli e segnalare oggetti potenzialmente interessanti che si discostano dai modelli stabiliti.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’astronomia ha il potenziale per portare a scoperte inaspettate e svelare i segreti nascosti dell’universo. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli astronomi possono esplorare il cosmo in modo più efficiente e acquisire una comprensione più profonda delle sue complessità.

