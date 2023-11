Nuovi approfondimenti sulle onde anomale: svelare il mistero dei mostri marittimi

By

A lungo considerate nient’altro che semplici leggende, l’esistenza di enormi onde anomale è stata ora confermata dagli scienziati attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. I ricercatori dell’Università di Copenhagen e dell’Università di Victoria hanno analizzato 700 anni di dati sulle onde, comprendenti oltre un miliardo di onde, per sviluppare un modello matematico in grado di prevedere il verificarsi di queste distruttive bestie marittime. Questa scoperta rivoluzionaria ha il potenziale per migliorare notevolmente la sicurezza nella navigazione marittima.

Le onde anomale, spesso considerate folklore marinaro, divennero una realtà tangibile quando un’onda colossale alta 26 metri colpì la piattaforma petrolifera Draupner nel 1995, fornendo la prima prova verificabile della loro esistenza. Da allora, queste onde anomale hanno catturato l’attenzione dei ricercatori, portando a studi approfonditi per comprenderne le origini e i comportamenti. Ora, i metodi di intelligenza artificiale hanno svolto un ruolo fondamentale nello svelare i misteri delle onde anomale, consentendo lo sviluppo di un modello predittivo in grado di valutare il rischio di incontrare queste onde mostruose in mare.

Il modello creato dai ricercatori combina diversi dati oceanici, comprese informazioni sui movimenti delle onde, sugli stati del mare, sulle profondità dell'acqua e sulla batimetria. Come componente cruciale della loro analisi, sono stati utilizzati i dati provenienti da boe situate in 158 siti diversi, offrendo una registrazione continua dell'altezza delle onde e degli stati del mare. Applicando tecniche di apprendimento automatico a questo vasto set di dati, i ricercatori sono riusciti a identificare le cause alla base delle onde anomale e a trasformare i loro risultati in un algoritmo basato su equazioni.

Lo studio ha cambiato radicalmente il modo in cui gli scienziati percepiscono le origini delle onde anomale. Mentre le teorie precedenti erano incentrate sul fatto che un’onda assorbe l’energia di un’altra, risultando in un’onda massiccia, i ricercatori hanno scoperto che la “sovrapposizione lineare” è il meccanismo principale che guida la manifestazione di queste onde straordinarie. Questo fenomeno, noto fin dal 1700, si verifica quando due sistemi di onde si intersecano, amplificando reciprocamente gli effetti per un breve periodo.

Questo studio all’avanguardia non solo fa luce sull’esistenza delle onde anomale, ma stabilisce anche un approccio rivoluzionario alla ricerca scientifica. Attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno sfruttato il potere delle macchine per scoprire modelli nascosti e comunicarli sotto forma di un’equazione che contiene preziose informazioni per indagini future.

FAQ:

D: Cosa sono le onde anomale?

R: Le onde anomale sono onde oceaniche estremamente grandi e inaspettate che possono causare danni significativi a navi, piattaforme petrolifere e altre strutture marittime.

D: In che modo gli scienziati hanno utilizzato l’intelligenza artificiale nello studio delle onde anomale?

R: Gli scienziati hanno utilizzato metodi di intelligenza artificiale, inclusa la regressione simbolica, per analizzare grandi quantità di dati sulle onde e identificare i fattori causali dietro la formazione di onde anomale.

D: Qual era la credenza tradizionale sulla causa delle onde anomale?

R: In precedenza si credeva che le onde anomale fossero il risultato della fusione di due onde, in cui un'onda rubava l'energia dell'altra.

D: Cosa hanno scoperto i ricercatori sulla causa principale della formazione di onde anomale?

R: I ricercatori hanno scoperto che il fattore dominante nella materializzazione delle onde anomale è un fenomeno chiamato “sovrapposizione lineare”, che si verifica quando due sistemi di onde si rinforzano a vicenda durante un’intersezione.