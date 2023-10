La nuova previsione dei terremoti basata sull’intelligenza artificiale mostra risultati promettenti nelle sperimentazioni

I ricercatori dell’Università del Texas ad Austin hanno sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) che ha previsto con successo il 70% dei terremoti con una settimana di anticipo durante uno studio di 30 settimane in Cina. L’intelligenza artificiale è stata addestrata a identificare anomalie statistiche nei dati sismici in tempo reale confrontandoli con eventi sismici precedenti. Ha prodotto una previsione settimanale che ha previsto con precisione 14 terremoti entro circa 200 miglia dalle posizioni stimate e con la forza calcolata. L’algoritmo ha mancato un terremoto e ha fornito otto falsi allarmi.

Sebbene sia ancora da determinare se questo approccio funzionerà in altri luoghi, questa ricerca rappresenta una pietra miliare significativa nel campo della previsione dei terremoti basata sull’intelligenza artificiale. Sergey Fomel, professore presso il Bureau of Economic Geology dell'UT e membro del gruppo di ricerca, descrive la previsione dei terremoti come il "Santo Graal" e afferma che, sebbene le previsioni globali siano ancora lontane, questo risultato dimostra che il problema apparentemente impossibile della previsione dei terremoti è ancora realtà. risolvibile in linea di principio.

L’intelligenza artificiale sviluppata dall’UT si è assicurata il primo posto tra altri 600 progetti in un concorso internazionale tenutosi in Cina. Lo sviluppatore principale dell’intelligenza artificiale, Yangkang Chen, riconosce l’importanza della preparazione ai terremoti e sottolinea il potenziale delle previsioni dell’intelligenza artificiale nel ridurre al minimo le perdite economiche e umane e nel migliorare la preparazione ai terremoti globali.

Il successo dell’algoritmo può essere attribuito a un approccio di apprendimento automatico relativamente semplice. L'IA è stata dotata di una serie di caratteristiche statistiche basate sulla comprensione del team della fisica dei terremoti e addestrata su un database quinquennale di registrazioni sismiche. Ascoltando i segnali di imminenti terremoti tra i brontolii di sottofondo della Terra, l'intelligenza artificiale ha generato le sue previsioni.

I ricercatori sono fiduciosi che nelle regioni con robuste reti di tracciamento sismico, come California, Italia, Giappone, Grecia, Turchia e Texas, l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare ulteriormente la sua precisione e restringere le previsioni entro poche decine di miglia. Il prossimo passo prevede il test dell’intelligenza artificiale in Texas, che registra un alto tasso di terremoti di magnitudo minore e moderata. La rete sismica dello stato, TexNet, ospita 300 stazioni sismiche e oltre sei anni di registrazioni continue, rendendola un luogo ideale per la verifica.

In definitiva, i ricercatori mirano a integrare il sistema di intelligenza artificiale con modelli basati sulla fisica per sviluppare uno strumento di previsione generalizzato che possa essere applicato in tutto il mondo. Questa ricerca rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di tale obiettivo.

Fonte: Università del Texas ad Austin