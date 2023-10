Lo strumento AI scopre e classifica la supernova senza coinvolgimento umano

Per la prima volta in assoluto, una supernova è stata rilevata, confermata e classificata esclusivamente da uno strumento di intelligenza artificiale, senza bisogno dell’intervento umano. Lo strumento, chiamato Bright Transient Survey Bot (BTSBot), è stato addestrato su un enorme set di dati di oltre 1.4 milioni di immagini provenienti da 16,000 fonti astronomiche. Questa svolta nella tecnologia dell’intelligenza artificiale ha il potenziale per accelerare la scoperta di nuove supernovae, che sono la morte esplosiva di stelle lontane.

La Supernova SN2023tyk, come è stata designata in seguito alla convenzione, è stata rilevata utilizzando il BTSBot. In precedenza, gli astronomi trascorrevano innumerevoli ore a ispezionare visivamente e classificare potenziali supernove. Delegando questo compito all’intelligenza artificiale, gli scienziati possono liberare tempo per altre importanti attività di ricerca. Si prevede che questo progresso semplificherà lo studio delle supernovae su scala più ampia, fornendo una comprensione più profonda dell’evoluzione stellare e della creazione di elementi come ferro, oro e carbonio attraverso le esplosioni di supernova.

Lo scienziato capo Adam Miller spiega: “Questo rappresenta un importante passo avanti poiché un ulteriore perfezionamento dei modelli consentirà ai robot di isolare sottotipi specifici di esplosioni stellari. In definitiva, rimuovere gli esseri umani dal ciclo fornisce più tempo al gruppo di ricerca per analizzare le proprie osservazioni e sviluppare nuove ipotesi per spiegare l’origine delle esplosioni cosmiche che osserviamo”.

Lo Zwicky Transient Facility, un osservatorio robotico, ha svolto un ruolo cruciale in questa scoperta. Monitorando continuamente il cielo per rilevare cambiamenti di luminosità o posizione, la struttura ha inizialmente segnalato una potenziale supernova il 3 ottobre. Il BTSBot ha identificato SN2023tyk il 5 ottobre e successivamente ha contattato un altro telescopio robotico presso l'Osservatorio Palomar per raccogliere dati sullo spettro. È stato confermato che la supernova è una supernova di tipo Ia, risultante dal collasso completo di una nana bianca in un sistema binario. La scoperta è stata poi condivisa con la più ampia comunità astronomica il 7 ottobre.

Questo risultato rivoluzionario nel rilevamento automatizzato delle supernova segna un progresso significativo nella ricerca astronomica. Con l’aiuto della tecnologia AI, gli scienziati possono accelerare la loro esplorazione del cosmo e ottenere ulteriori informazioni sui misteri dell’universo.

