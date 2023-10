Il sistema di rilevamento di supernova assistito dall’intelligenza artificiale semplifica la ricerca astronomica

By

Un team di astronomi guidato dalla Northwestern University ha sviluppato il primo sistema al mondo di rilevamento, identificazione e classificazione di supernova completamente automatico e assistito dall'intelligenza artificiale. Questo potente strumento ha il potenziale per semplificare in modo significativo gli studi futuri sulle stelle che esplodono. Ha già rilevato la sua prima supernova, segnando un importante risultato nel campo.

Tradizionalmente, il rilevamento di supernova prevedeva una combinazione di sistemi automatizzati e metodi di verifica umana. I telescopi robotici scruterebbero il cielo alla ricerca di nuove potenziali fonti di supernova e, una volta trovato un candidato, gli esseri umani utilizzerebbero telescopi con spettrografi per raccogliere lo spettro della sorgente. Il nuovo modello di intelligenza artificiale, noto come “Bright Transient Survey Bot” (BTSbot), mira a eliminare la necessità del coinvolgimento umano in questo processo.

I ricercatori hanno addestrato l’algoritmo di apprendimento automatico BTSbot utilizzando 1.4 milioni di immagini provenienti da 16,000 fonti astronomiche, comprese prove di supernove, galassie e stelle brillanti del passato. Con questa formazione, il sistema di intelligenza artificiale è stato in grado di identificare una nuova candidata supernova e richiedere automaticamente una lettura dello spettro da un telescopio robotico presso l’Osservatorio Palomar in California. Ha identificato con successo la candidata supernova come una “esplosione stellare” causata da una stella nana bianca completamente esplosa e ha condiviso le sue scoperte con la comunità astronomica.

Automatizzando il processo di rilevamento e identificazione, il BTSbot libera tempo prezioso affinché gli scienziati umani possano analizzare le loro osservazioni e sviluppare nuove ipotesi sulle esplosioni cosmiche. Questo strumento ha il potenziale per rivoluzionare la ricerca sulle supernova riducendo significativamente il tempo e gli sforzi necessari per il rilevamento.

Sebbene il rilevamento di supernovae assistito dall’intelligenza artificiale rappresenti un importante passo avanti, gli astronomi possono ancora apprezzare la bellezza delle supernovae attraverso l’osservazione manuale. Negli ultimi tempi sono state fatte diverse scoperte accattivanti di supernovae, ciascuna delle quali ha fornito preziose informazioni sulla natura di questi eventi cosmici.

In conclusione, lo sviluppo di un sistema di rilevamento di supernova assistito dall’intelligenza artificiale rappresenta un progresso significativo nella ricerca astronomica. Non solo fa risparmiare tempo e risorse, ma consente anche agli scienziati di approfondire le loro osservazioni ed esplorare nuove idee sulle origini dei fenomeni esplosivi dell'universo.

Definizioni:

– Supernova: un evento potente e luminoso che si verifica durante la distruzione di una stella, spesso provocando l'espulsione dei suoi strati esterni e il rilascio di un'enorme quantità di energia.

– AI (Intelligenza Artificiale): simulazione dell’intelligenza umana da parte di macchine, in particolare sistemi informatici, per eseguire compiti che tipicamente richiedono l’intelligenza umana, come la percezione visiva, il riconoscimento vocale e il processo decisionale.

Fonte: team della Northwestern University