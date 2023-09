L’analisi video basata sull’intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare la ricerca sul comportamento degli uccelli

Uno studente di informatica presso l’Università di Alberta ha utilizzato l’intelligenza artificiale (AI) per migliorare l’analisi di video di ricerca che studiano il comportamento dei merli dalle ali rosse e dei loro nidi. L'analisi video è fondamentale per comprendere gli effetti del parassitismo sul comportamento degli uccelli. L'attuale metodo per identificare specifici uccelli e le loro azioni richiede la revisione manuale di ore di riprese video e l'ascolto dei loro richiami distinti. Questo processo richiede molto tempo e richiede competenze nella biologia degli uccelli.

Tuttavia, l’analisi video basata sull’intelligenza artificiale ha il potenziale per rivoluzionare la ricerca sul comportamento degli uccelli automatizzando il rilevamento dei singoli uccelli e delle loro attività. Priscilla Adebanji, la studentessa che ha lavorato a questo progetto, ha utilizzato strumenti di visione artificiale e algoritmi di rilevamento del movimento per perfezionare il filmato grezzo e individuare gli orari esatti in cui gli uccelli visitano i loro nidi per nutrire i pulcini, nonché se stanno entrando o uscendo. Questa automazione riduce significativamente il tempo necessario per rivedere i video, rendendo il processo di raccolta dei dati più efficiente.

Il software sviluppato da Adebanji necessita ancora di ulteriori perfezionamenti, ma il suo potenziale è promettente. Non solo potrebbe far risparmiare tempo e fatica nella raccolta di dati a fini di ricerca, ma potrebbe anche avere applicazioni più ampie nel campo della biologia animale. La tecnologia potrebbe essere applicata a varie specie e progetti, ampliando le capacità di ricerca ecologica.

Il lavoro futuro del programma includerà l'analisi della durata delle visite degli uccelli ai loro nidi e la determinazione del genere attraverso l'analisi dei richiami degli uccelli. Inoltre, i ricercatori intendono esplorare l’applicabilità di questa tecnologia ad altri animali, come i roditori.

Questo progetto dimostra le sfide e le opportunità nel campo della visione artificiale e dell’intelligenza artificiale. Lavorando con scenari del mondo reale e fattori sconosciuti, i ricercatori sono stati in grado di sviluppare soluzioni innovative che possono essere applicate a una vasta gamma di applicazioni, inclusi veicoli a guida autonoma e droni.

Nel complesso, l’uso dell’analisi video basata sull’intelligenza artificiale nella ricerca sul comportamento degli uccelli ha il potenziale per semplificare i processi di raccolta dati e promuovere le capacità di ricerca ecologica. Questo progetto ha aperto nuove opportunità per gli studenti coinvolti, suscitando l'interesse per una carriera nel campo dell'intelligenza artificiale e fornendo un'applicazione nel mondo reale delle loro conoscenze.

Fonte: Università di Alberta