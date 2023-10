L'industria globale dei semiconduttori: catene di fornitura complesse e considerazioni geopolitiche

L'industria dei semiconduttori è una componente fondamentale dell'elettronica moderna e serve un'ampia gamma di applicazioni, dagli elettrodomestici alle attrezzature militari. Storicamente, il settore è stato dominato dagli Stati Uniti, ma la globalizzazione e la complessità tecnologica hanno portato a una catena di produzione diffusa in diversi paesi.

I principali attori del settore dei semiconduttori includono aziende coinvolte in varie fasi della produzione. Ad esempio, le statunitensi Cadence Design e Synopsis controllano il 90% del mercato degli strumenti di automazione della progettazione elettronica, mentre l'olandese ASML è l'unico fornitore di apparecchiature per la litografia avanzata. Anche Taiwan e la Corea del Sud svolgono un ruolo significativo nella produzione di semiconduttori, in particolare rispettivamente nel mercato finale e nella produzione di chip di memoria.

La Cina è uno dei principali attori nel settore globale dei semiconduttori in quanto maggiore consumatore mondiale di chip e produttore dominante di prodotti elettronici. Molti produttori globali di chip hanno stabilito impianti di produzione in Cina per soddisfare il suo mercato. Inoltre, la Cina è un fornitore chiave di metalli rari necessari per la produzione di semiconduttori.

L’attuale industria globale dei semiconduttori è altamente interdipendente, poiché nessun paese è in grado di produrre autonomamente un microchip dall’inizio alla fine. Tuttavia, le preoccupazioni per lo sviluppo tecnologico della Cina e il suo impatto sugli interessi nazionali degli Stati Uniti hanno portato a misure di controllo delle esportazioni più rigorose. Già nel 2018, gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni alle aziende tecnologiche cinesi come ZTE per aver violato le sanzioni. Queste misure hanno evidenziato la dipendenza dalla tecnologia statunitense nella produzione di semiconduttori.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano adottato misure per rimuovere alcune aziende cinesi dalle liste di restrizioni, le basi della loro politica tecnologica nei confronti della Cina rimangono invariate. La crescente frammentazione regionale dell’industria dei semiconduttori dovuta a considerazioni geopolitiche può comportare interruzioni della catena di approvvigionamento e un aumento dei costi per tutte le parti coinvolte.

