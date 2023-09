Progettazione di farmaci assistita dall'intelligenza artificiale: il software RandBatch presentato a Chongqing

Il dottor Jin Shi, direttore e scienziato capo dell’Istituto di intelligenza artificiale di Chongqing dell’Università Jiao Tong di Shanghai, ritiene che la progettazione di farmaci assistita dall’intelligenza artificiale abbia il potenziale per rivoluzionare il settore sanitario. In un'intervista esclusiva con Bridging News, il dottor Jin ha affermato che l'utilizzo della progettazione farmaceutica assistita da computer può ridurre significativamente i tempi e i costi di ricerca e sviluppo, facilitando così lo sviluppo di nuovi farmaci.

Per promuovere questo obiettivo, l’Istituto di ricerca sull’intelligenza artificiale di Chongqing dell’Università Jiao Tong di Shanghai ha recentemente presentato il suo software di intelligenza multi-agente, RandBatch. Questo software all'avanguardia si basa sugli innovativi metodi Random Batch del team per l'interazione di sistemi di particelle e dinamica molecolare. Riducendo il calcolo delle particelle di interazione, RandBatch supera le sfide computazionali causate da una potenza di calcolo insufficiente e riduce significativamente i costi computazionali.

Le applicazioni di RandBatch sono ampie e abbracciano vari campi, tra cui l'intelligenza dello sciame, la scienza dei materiali, la ricerca biomedica, le scienze sociali, la dinamica molecolare e i modelli di ottimizzazione. Il dottor Jin ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza dello sciame, descrivendola come un argomento caldo in campi interdisciplinari come la scienza dell’informazione e la biologia. L’interazione tra le entità all’interno di un gruppo offre soluzioni rapide e precise per compiti quali il controllo del traffico, la previsione della folla, la gestione logistica e la pianificazione di cluster su larga scala.

Un risultato notevole del software RandBatch è la sua capacità di facilitare lo sviluppo di nuovi materiali ad alte prestazioni. Conducendo simulazioni rapide e su larga scala utilizzando la dinamica molecolare, il team è riuscito a progettare un nuovo dielettrico polimerico conduttivo. Questa innovazione vanta un miglioramento delle prestazioni del 50% rispetto ai condensatori tradizionali e accelera il processo di sviluppo attraverso esperimenti di sintesi guidati.

Inoltre, RandBatch utilizza la perturbazione dell'energia libera per calcolare con precisione l'energia libera che lega la molecola del farmaco al bersaglio, ottenendo una precisione di 1.10 kcal/mol su più bersagli farmacologici. L'algoritmo progettato dal team rivaleggia con i più alti benchmark del settore, migliorando significativamente la velocità di calcolo.

L'Istituto di Intelligenza Artificiale dell'Università Jiao Tong di Chongqing di Shanghai ha firmato accordi di cooperazione strategica con 19 aziende, tra cui CISDI China Mobile, durante la conferenza. Questi accordi coprono vari settori come lo sviluppo tecnologico, i servizi cloud, i big data e le applicazioni aziendali, evidenziando le diverse e versatili applicazioni di RandBatch.

L'istituto mira a continuare a portare avanti lo sviluppo e gli aggiornamenti iterativi di RandBatch, compresi gli algoritmi di ottimizzazione per l'apprendimento automatico e le reti neurali profonde. Attraverso progetti di collaborazione con le imprese, il team prevede di creare database di dinamica molecolare per i materiali e offrire supporto tecnico.

Nel complesso, l’inaugurazione di RandBatch a Chongqing rappresenta un passo significativo verso l’utilizzo della progettazione farmaceutica assistita dall’intelligenza artificiale per rivoluzionare il settore sanitario e promuovere l’innovazione tecnologica in vari settori.

Fonte:

– Bridging News, raccolto da un’intervista esclusiva con il Dr. Jin Shi, direttore e capo scienziato dell’Istituto di intelligenza artificiale di Chongqing dell’Università Jiao Tong di Shanghai.