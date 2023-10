Una potente tempesta solare in vista dell’eclissi solare

By

Ieri sono emersi rapporti secondo cui una regione di interazione co-rotante (CIR) si stava formando vicino alla magnetosfera terrestre, causata dalla fusione di venti solari lenti e veloci. Sfortunatamente, la situazione è destinata a peggiorare oggi, 13 ottobre, poiché si prevede che una nuova ondata di venti solari provenienti da un buco coronale simile a un verme scatenerà un potente evento di tempesta solare. Si prevede che questo evento si verifichi poco prima dell’eclissi solare anulare, nelle prime ore del 14 ottobre.

Secondo SpaceWeather.com, si prevede che un flusso di vento solare raggiungerà la Terra più tardi oggi. Questi venti soffiano ad una velocità di circa 500 km/s da uno stretto buco nell'atmosfera del sole. Di conseguenza, è probabile che il loro arrivo inneschi disordini geomagnetici e aurore attorno al Circolo Polare Artico. Tamitha Skov, conosciuta anche come Space Weather Woman, ha ulteriormente confermato queste informazioni, prevedendo nel suo post su X una probabilità del 50% di una grande tempesta alle alte latitudini e una probabilità del 15% di una tempesta minore a media latitudine.

A differenza dell’espulsione di massa coronale (CME), che tipicamente innesca tempeste solari, la tempesta imminente sarà causata esclusivamente dai venti solari. Questi “venti” non sono però da sottovalutare. Sono potenti onde di plasma originate dalla corona del Sole, contenenti particelle solari e forti campi magnetici. Quando questi formidabili venti solari colpiscono la magnetosfera terrestre, creano piccole crepe attraverso un processo chiamato regione di interazione corotante (CIR), lasciando temporaneamente il nostro pianeta vulnerabile alla radiazione solare. I venti solari penetrano con forza nella magnetosfera e inducono tempeste solari anche in assenza di una CME.

Per raccogliere dati sulle attività solari, il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA si basa su tre strumenti cruciali. L’Heliosismic and Magnetic Imager (HMI) misura i campi magnetici longitudinali e vettoriali attraverso l’intero disco solare visibile. L'Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) valuta l'irradianza ultravioletta estrema del Sole. Infine, l’Atmospheric Imaging Assembly (AIA) fornisce osservazioni continue della cromosfera e della corona solare in sette canali dell’ultravioletto estremo (EUV).

