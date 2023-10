Gli agronomi scoprono che la terapia ormonale e la zeolite possono proteggere le piante dai metalli pesanti

Un recente studio condotto dagli agronomi dell’Università RUDN ha rivelato che l’ormone melatonina e il minerale zeolite possono aiutare a mitigare gli effetti pericolosi dei metalli pesanti sulle piante. I ricercatori hanno scoperto che la melatonina protegge le cellule vegetali dalla distruzione causata dal cadmio, mentre la zeolite aumenta la disponibilità dei nutrienti e previene l'assorbimento di metalli pericolosi da parte delle piante.

La concentrazione di metalli pesanti, come il cadmio, nei germogli delle piante è in costante aumento e rappresenta un rischio sia per l’agricoltura che per la salute umana. Il cadmio, un importante inquinante, entra nel suolo attraverso i rifiuti industriali e agricoli. Interrompe il metabolismo dell'azoto e dei carboidrati nelle piante e danneggia le membrane cellulari, portando alla contaminazione dei suoli agricoli e forestali.

Gli agronomi hanno condotto esperimenti utilizzando come esempio il bambù. Hanno coltivato bambù in un terreno con diversi livelli di contaminazione da cadmio e hanno spruzzato le piante con diverse quantità di melatonina e zeolite. I risultati hanno mostrato che entrambe le sostanze hanno neutralizzato la contaminazione da cadmio nel bambù e hanno aumentato il contenuto di nutrienti nel terreno.

La dose ottimale di integratori è risultata essere di 150 micromoli di melatonina e 15 grammi di zeolite. Questa combinazione ha migliorato il sistema antiossidante delle piante, ha ridotto gli effetti dannosi del cadmio e ha aumentato la disponibilità di nutrienti essenziali. La zeolite immobilizzava il cadmio nel terreno, riducendone l’accumulo nel bambù, mentre la melatonina proteggeva le cellule vegetali regolando la permeabilità e aumentando l’attività antiossidante.

Nel complesso, i risultati di questo studio dimostrano il potenziale della terapia ormonale e della zeolite come metodi efficaci per proteggere le piante dalla contaminazione da metalli pesanti. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare la loro applicazione in diverse specie vegetali e condizioni ambientali.

Fonte:

Abolghassem Emamverdian et al, La co-applicazione di melatonina e zeolite aumenta la tolleranza del bambù al cadmio migliorando la capacità antiossidante, l'accumulo di osmoliti, la disponibilità di nutrienti per le piante e diminuendo l'assorbimento di cadmio, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433