Una stella lontana rivela il bagliore residuo della collisione planetaria

Gli astronomi hanno assistito per la prima volta alle conseguenze di una collisione catastrofica tra due pianeti massicci, utilizzando i telescopi per osservare una stella distante simile al sole. Si ritiene che la collisione sia avvenuta tra una coppia di pianeti giganti di ghiaccio, provocando una pioggia di detriti e la formazione di un nuovo oggetto che potrebbe essere centinaia di volte più grande della Terra.

Il dottor Matthew Kenworthy, co-autore principale dello studio dell'Osservatorio di Leiden, ha descritto l'oggetto post-collisione come somigliante a una stella, anche se più debole e circa sette volte più grande della stella principale del sistema. La scoperta è stata fatta dopo che un astronomo dilettante ha risposto a un post sui social media di Kenworthy su una stella chiamata ASASSN-21qj. Questa stella aveva catturato l'attenzione di Kenworthy perché si era inaspettatamente oscurata nel dicembre 2021.

L'astronomo dilettante Arttu Sainio, uno scienziato cittadino volontario della NASA, ha controllato le osservazioni passate di ASASSN-21qj prese dalla missione Neowise della NASA. Ha scoperto un significativo schiarimento della luce infrarossa proveniente dalla stessa posizione 900 giorni prima dell'oscuramento della stella. Questa rivelazione ha portato gli astronomi a concludere che l’esplosione di radiazione infrarossa ha avuto origine da un oggetto appena formato noto come “synestia”, creato dalla collisione di due pianeti delle dimensioni di Nettuno.

Sulla base delle letture agli infrarossi, la sinestia ha avuto una temperatura di oltre 700°C per circa tre anni. Alla fine si raffredderà e si svilupperà in un nuovo pianeta in orbita attorno alla stella. La stella stessa iniziò a offuscarsi circa 2.5 anni dopo l’osservazione del bagliore residuo, mentre una vasta nuvola di detriti fini la attraversava.

Questa scoperta segna la prima volta che gli astronomi rilevano il bagliore residuo di una collisione planetaria. Il team intende indagare ulteriormente osservando l'orbita della nube di polvere attorno alla stella. Se la nube continua a orbitare, si prevede che si sposterà su un lato della stella entro i prossimi cinque-dieci anni. A quel punto, la luce della stella si rifletterà sulla polvere, rendendola visibile con grandi telescopi terrestri.

Inoltre, esiste la possibilità che il telescopio spaziale James Webb sia in grado di rilevare la radiazione infrarossa sia della nube di polvere che del nuovo pianeta formatosi a seguito della collisione.

Fonte: [Natura]

Definizioni:

– Pianeti giganti di ghiaccio: pianeti giganti gassosi composti principalmente da sostanze volatili più pesanti come i “ghiacci”, tra cui acqua, metano e ammoniaca.

– Synestia: un oggetto ad alta energia che ruota rapidamente formato dalla collisione o dalla fusione di due oggetti di dimensioni planetarie.

– Radiazione infrarossa: radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori della luce visibile, spesso associata al calore.

– Telescopi terrestri: telescopi situati sulla superficie terrestre, a differenza di quelli nello spazio.

– Telescopio spaziale James Webb: un prossimo telescopio spaziale destinato a succedere al telescopio spaziale Hubble, progettato per osservare l’universo nella luce infrarossa.

