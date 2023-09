ISRO sta sviluppando missioni per restituire campioni dalla Luna

L'agenzia spaziale indiana, ISRO, sta facendo progressi significativi nella sua missione di riportare campioni dalla Luna alla Terra. Dopo il successo di Chandrayaan-3, la terza missione dell'India sulla Luna, l'ISRO si sta ora concentrando sullo sviluppo delle competenze necessarie per le missioni di ritorno dei campioni.

Un passo cruciale in questa direzione è stato l'esperimento hop effettuato dal lander Vikram il 3 settembre. Durante l'esperimento, il lander ha acceso i suoi razzi e si è elevato ad un'altezza di 40 cm prima di atterrare di nuovo in sicurezza. Questa dimostrazione di successo servirà come base per le future missioni lunari, secondo un anonimo funzionario dell'ISRO.

Analizzando i dati raccolti durante Chandrayaan-3 e altri esperimenti lunari, l’ISRO mira a progettare programmi che consentano il ritorno sicuro dei campioni lunari sulla Terra. Sebbene non esista una tempistica definitiva per questa missione, l’agenzia spaziale sta lavorando attivamente allo sviluppo dei sistemi necessari.

La capacità di decollare e atterrare su un altro oggetto celeste è un risultato significativo e solo pochi paesi hanno dimostrato questa capacità. Pertanto, il successo dell'esperimento sul luppolo rappresenta una pietra miliare cruciale per i piani dell'ISRO per le missioni di restituzione dei campioni.

Oltre ai suoi sforzi nell’esplorazione lunare, l’ISRO sta collaborando con il Giappone al progetto Lunar Polar Exploration (LUPEX). Questa iniziativa mira a esplorare le regioni polari della Luna alla ricerca di acqua e altre risorse. Il progetto coinvolge la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) che supervisiona il rover lunare, mentre l’ISRO è responsabile del lander che trasporterà il rover. Il rover trasporterà anche strumenti di osservazione della NASA e dell'ESA.

La scoperta dell’acqua nelle regioni polari della Luna potrebbe avere implicazioni significative per le future attività umane sulla Luna. Potrebbe servire come potenziale fonte di energia, rendendolo un focus essenziale di ricerca ed esplorazione.

Nel complesso, gli sviluppi dell'ISRO nelle missioni di ritorno dei campioni e la sua collaborazione sul progetto LUPEX con il Giappone rappresentano passi significativi verso la scoperta dei segreti nascosti della Luna e l'apertura della strada a future missioni di esplorazione lunare.

