Il Giappone fa un altro tentativo di esplorazione lunare e potrebbe essere il quinto paese a sbarcare sulla Luna

L'Agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale (JAXA) ha recentemente lanciato una navicella spaziale per l'esplorazione lunare dal suo centro spaziale di Tanegashima, segnando il suo terzo tentativo di raggiungere la luna negli ultimi 12 mesi. Nonostante i precedenti fallimenti, gli esperti rimangono ottimisti riguardo all’ultima impresa del Giappone, che potrebbe potenzialmente renderlo il quinto paese a toccare la superficie lunare.

A differenza dei tentativi precedenti, l’attuale missione è considerata “tecnicamente molto sofisticata” da Kari Bingen, direttore del Progetto di sicurezza aerospaziale presso il Centro per gli studi strategici e internazionali. Il razzo trasportava un telescopio a raggi X progettato per analizzare lo spazio tra le galassie, nonché un lander leggero che dovrebbe atterrare sulla Luna all’inizio del 2024.

Il successo del Giappone ha un significato per l’esplorazione spaziale nel suo insieme. Lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) mira a raggiungere un livello di precisione senza precedenti, con un atterraggio previsto entro 100 metri, rispetto alla portata abituale di un paio di chilometri. Questa precisione sarebbe di grande aiuto nell’identificazione di posizioni favorevoli per potenziali risorse e nella creazione di una base umana sulla Luna.

La corsa per l’esplorazione spaziale in Asia si è intensificata, con gli Stati Uniti che cercano di collaborare con le nazioni della regione. Il Giappone e gli Stati Uniti hanno firmato a gennaio un accordo per rafforzare la loro cooperazione nell’esplorazione spaziale, compresi gli studi lunari e planetari. I due paesi sono stati anche firmatari degli Accordi Artemis, un quadro per la cooperazione pacifica e responsabile durante l’esplorazione lunare.

Secondo gli esperti, contrastare l'influenza della Cina è un fattore chiave per l'interesse degli Stati Uniti a collaborare con i paesi asiatici sui programmi spaziali. Le azioni assertive della Cina nel Mar Cinese Meridionale hanno sollevato preoccupazioni sulle sue intenzioni nell'esplorazione spaziale. Tuttavia, l’orgoglio nazionale, la scoperta scientifica, i vantaggi economici, la sicurezza nazionale e i progressi tecnologici sono altri fattori significativi che guidano la competizione per l’esplorazione lunare.

Mentre l’attuale missione lunare del Giappone è promettente, il recente successo dell’India nello sbarco sull’inesplorato Polo Sud della Luna serve da lezione chiave. Behar, ex direttore del Norman and Helen Asher Space Research Institute, ha sottolineato l'importanza di imparare dagli errori del passato e la necessità di un miglioramento continuo per garantire il successo della missione.

La competizione tra Stati Uniti e Cina va oltre l’esplorazione lunare, poiché entrambi i paesi mirano a inviare astronauti nello spazio nei prossimi anni. Mentre alcuni scienziati sostengono che le missioni robotiche siano più sicure ed economiche, il desiderio innato degli esseri umani di esplorare lo spazio rimane costante. Il sogno di stabilire colonie sulla Luna o su Marte potrebbe un giorno diventare realtà.

