Il Rover Curiosity della NASA raggiunge la cresta Gediz Vallis su Marte: un'istantanea del passato del Pianeta Rosso

Il rover Curiosity della NASA su Marte ha raggiunto con successo la sua destinazione a lungo cercata, la cresta Gediz Vallis. La cresta è una caratteristica geologica significativa sul Monte Sharp, un'imponente montagna su Marte che Curiosity esplora dal 2014. Questa cresta detiene un record cruciale di uno degli ultimi periodi umidi su questa parte del Pianeta Rosso.

Dopo tre anni e molteplici tentativi, il team di missione di Curiosity è riuscito finalmente a superare gli impegnativi ostacoli costituiti da rocce taglienti e pendii ripidi per raggiungere la cresta. Il risultato segna una pietra miliare significativa per il rover e la sua esplorazione scientifica.

Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha espresso la sua eccitazione, affermando: "È emozionante poter allungare la mano e toccare le rocce trasportate da luoghi in alto sul Monte Sharp che non saremo mai in grado di visitare con curiosità."

La cresta Gediz Vallis offre agli scienziati un'opportunità unica per studiare i resti di una caratteristica geologica nota come ventaglio di colate detritiche. Formazioni simili si trovano sia su Marte che sulla Terra, ma gli esatti processi dietro la loro formazione non sono ancora del tutto chiari.

Curiosity ha fornito le prime viste da vicino dei resti erosi di questo conoide di colata detritica. La Mastcam del rover ha catturato 136 immagini individuali della regione, creando un panorama coinvolgente. Questo mosaico aiuterà gli scienziati a svelare i misteri di come si formano i flussi di detriti e il ruolo che hanno avuto nel modellare il paesaggio marziano.

Andando avanti, il prossimo obiettivo di Curiosity è quello di indagare sul Canale Gediz Vallis, un percorso attraverso il quale scorreva l'acqua circa 3 miliardi di anni fa. Questo antico flusso d'acqua trasportava rocce e detriti che alla fine si accumularono per formare la cresta Gediz Vallis. Analizzando queste caratteristiche geologiche, gli scienziati sperano di ottenere ulteriori informazioni sul clima passato di Marte e sul suo potenziale per sostenere la vita.

