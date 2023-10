Isro si prepara alla missione Venere e al lancio del satellite Polarimetro a raggi X

By

Isro, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, si prepara a intraprendere nuove entusiasmanti missioni. Dopo il successo delle missioni Chandrayaan-3 e Aditya-L1, Isro è ora concentrato sulla missione Venere, nota anche come “Shukrayaan”. Il lancio della missione è previsto per dicembre del prossimo anno. Prima di ciò, tuttavia, Isro prevede di lanciare il satellite Polarimetro a raggi X, o XPoSat, nel dicembre di quest'anno.

L'XPoSat mira a studiare le pulsar luminose a raggi X, che sono stelle nelle fasi finali della loro vita. Il capo dell'Isro S Somanath ha dichiarato che la missione Venere è già configurata e che i suoi strumenti scientifici sono stati sviluppati. La finestra di lancio prevista per la missione Venere è dicembre 2024, con manovre orbitali pianificate per l'anno successivo per posizionare la navicella spaziale nell'orbita di Venere.

Durante un recente discorso all'Accademia nazionale delle scienze indiana, Somanath ha sottolineato l'importanza dello studio di Venere. Ha spiegato che Venere suscita grande interesse a causa della sua densa atmosfera e dell'elevata pressione atmosferica, che è 100 volte quella della Terra. La superficie del pianeta rimane un mistero a causa dell'impossibilità di penetrarla, e la comprensione di Venere può fornire informazioni sulla potenziale evoluzione della Terra.

Venere è il vicino planetario più vicino alla Terra e viene spesso definito il nostro gemello a causa della sua somiglianza in dimensioni e densità. Altri paesi hanno già lanciato missioni su Venere, tra cui Venus Express dell’Agenzia spaziale europea e Akatsuki Venus Climate Orbiter del Giappone. Inoltre, la sonda solare Parker della NASA ha condotto numerosi sorvoli di Venere.

Isro non è concentrato solo sulla missione Venere ma sta lavorando anche allo sviluppo di altre missioni. Oltre a XPoSat, l’agenzia sta progettando un satellite chiamato ExoWorlds, che mira a studiare i pianeti esosolari al di fuori del nostro sistema solare. Isro Chief S Somanath ha rivelato che ci sono oltre 5,000 esopianeti conosciuti, di cui almeno 100 dotati di atmosfera. La missione ExoWorlds studierà queste atmosfere e indagherà il potenziale di vivibilità e l'esistenza della vita.

Isro ha anche menzionato i piani per una missione Mars Lander, sebbene sia ancora in fase concettuale. Con questi ambiziosi progetti in cantiere, Isro continua a fare passi da gigante nell’esplorazione spaziale e nella ricerca scientifica.

Fonte:

– “L’Isro si prepara alla missione su Venere” – The Times of India

– “L’Isro si prepara a lanciare XPoSat” – Hindustan Times