Il telescopio spaziale Euclid riprende la missione dopo aver risolto i problemi del sensore di guida precisa

Il telescopio spaziale Euclid, lanciato dall'Agenzia spaziale europea (ESA) il 1 luglio, è tornato in pista dopo aver risolto i problemi con il suo sensore di guida fine. La missione del telescopio è esplorare l'universo oscuro, che consiste di energia oscura e materia oscura. Tuttavia, durante i primi mesi del suo viaggio, i sensori di guida del telescopio stavano perdendo traccia delle stelle guida, influenzando la sua capacità di puntare con precisione le regioni di interesse.

Il problema era causato dai raggi cosmici, in particolare dalla radiazione ad alta energia proveniente dai brillamenti solari, che provocavano la comparsa di falsi segnali nelle osservazioni di Euclide. Questi falsi segnali superavano in numero le stelle reali, causando il fallimento del sensore del telescopio nella navigazione tra le stelle.

Per superare questa sfida, il team ha sviluppato una patch software che è stata installata sul telescopio Euclid. L'aggiornamento del software è stato ampiamente testato in condizioni di volo reali, utilizzando il contributo del Science Operations Center per gli obiettivi di osservazione. Con il successo dei test, la fase di verifica delle prestazioni è stata riavviata, segnando la fine della fase di messa in servizio.

Il telescopio Euclid entrerà ora in modalità scientifica completa e sarà sottoposto a test fino alla fine di novembre. Questa fase critica di test determinerà la disponibilità del telescopio per la sua missione principale. Carole Mundell, direttrice scientifica dell'ESA, ha espresso entusiasmo per questa fase e ha anticipato le scoperte rivoluzionarie che Euclid farà nella nostra comprensione dell'universo oscuro.

In conclusione, il telescopio spaziale Euclid ha superato le sfide iniziali con il suo sensore di guida fine ed è ora pronto per intraprendere la sua missione per esplorare i misteri dell'universo oscuro. La patch del software ha risolto il problema della perdita di traccia delle stelle guida causata dai raggi cosmici. Il positivo completamento della fase di commissioning segna una pietra miliare per la missione Euclid e gli scienziati attendono con impazienza le preziose informazioni e immagini che Euclid fornirà.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)