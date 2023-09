La capsula della NASA riporta con successo sulla Terra i campioni più grandi di un asteroide

Una capsula della Nasa è atterrata con successo sulla terra in un deserto dello Utah, dopo un'odissea nello spazio durata sette anni. La capsula portava con sé i più grandi campioni di asteroide mai raccolti dall'uomo. Si tratta di uno sviluppo entusiasmante per gli scienziati poiché lo studio di questi campioni potrebbe fornire una migliore comprensione della formazione del nostro sistema solare e di come la Terra sia diventata un pianeta abitabile.

La sonda Osiris-Rex, lanciata nel 2016, è atterrata sull'asteroide chiamato “Bennu” nel 2020. È riuscita a raccogliere circa 9 once (250 grammi) di polvere dalla superficie rocciosa dell'asteroide. Gli scienziati si aspettavano di raccogliere almeno una tazza di macerie dall’asteroide ricco di carbonio. Il Giappone è l’unico altro paese ad aver riportato campioni di asteroidi, e ha restituito circa un cucchiaino di polvere.

Anche se la quantità di polvere di asteroidi riportata indietro è piccola, la NASA ritiene che “ci aiuterà a comprendere meglio i tipi di asteroidi che potrebbero minacciare la Terra” e a far luce sulla “storia più antica del nostro sistema solare”. Questa missione è di grande significato storico in quanto rappresenta il più grande ritorno di campioni dai tempi delle rocce lunari del programma Apollo.

La discesa finale della capsula Osiris-Rex attraverso l'atmosfera terrestre è stata attentamente monitorata a causa dei rischi connessi. La capsula ha effettuato con successo un atterraggio morbido in un poligono di prova militare nello Utah nordoccidentale. Ha viaggiato per circa 4 miliardi di miglia (6.2 miliardi di chilometri) prima di tornare sulla Terra.

Il campione sarà trasportato al Johnson Space Center della Nasa a Houston, dove sarà esaminato e diviso in campioni più piccoli per l'analisi da parte di scienziati di tutto il mondo. I primi risultati dello studio di questi campioni dovrebbero essere annunciati in una conferenza stampa l’11 ottobre.

Asteroidi come Bennu hanno il potenziale per fornire preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione del nostro sistema solare. Sono rimasti relativamente immutati per miliardi di anni e potrebbero aver fornito materiali organici, compresa l’acqua, alla Terra in passato, contribuendo allo sviluppo della vita sul nostro pianeta. Comprendere la composizione degli asteroidi come Bennu potrebbe essere cruciale per l’esplorazione futura e l’utilizzo delle risorse.

Fonte:

– Space.com

– NASA.gov