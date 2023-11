Lo spazioplano Dream Chaser di Sierra Space si prepara per il volo orbitale e ridefinisce il viaggio spaziale

Il rivoluzionario spazioplano Dream Chaser di Sierra Space sta raggiungendo le fasi finali della produzione, stabilendo un nuovo standard per i viaggi spaziali orbitali. Con le ali pieghevoli, le piastrelle in ceramica personalizzate e il carrello di atterraggio installato, la navicella spaziale è pronta per essere sottoposta agli ultimi ritocchi finali prima di lasciare la fabbrica.

All'interno del Dream Chaser, i lavoratori stanno installando il sistema di controllo ambientale, garantendo che il compartimento pressurizzato sia vivibile per gli astronauti durante le loro missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A differenza di altri veicoli spaziali, l'obiettivo principale del Dream Chaser è trasportare merci da e verso il complesso di ricerca, offrendo in definitiva un dolce ritorno sulla Terra a non più di 1.5 G. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per carichi utili sensibili come campioni di animali e materiali sperimentali.

Sierra Space ha inoltre allestito una sala di controllo missione adiacente al piano di produzione, fornendo agli ingegneri la possibilità di monitorare e comandare il veicolo spaziale durante la sua orbita operativa. È stato preparato un modello di addestramento per consentire agli astronauti di esercitarsi nell'imbarco sul Dream Chaser e nella gestione efficiente del carico mentre sono attraccati alla ISS.

Mentre il Dream Chaser, soprannominato “Tenacity”, si avvicina al completamento, sarà presto trasportato in una struttura della NASA in Ohio per test rigorosi per verificare la sua preparazione per il volo spaziale. Il CEO di Sierra Space, Tom Vice, esprime grande fiducia nell'imminente successo del progetto, affermando: “Stiamo introducendo la prima linea spaziale rivoluzionaria al mondo. Ciò cambierà il modo in cui viaggiamo dalla Terra allo spazio e ritorno”.

Il design unico di Dream Chaser combina gli elementi dei razzi con quelli degli aerei, rendendolo un'aggiunta distinta al settore degli spaziplani. Sebbene capsule e design non convenzionali come la Starship di SpaceX abbiano dominato il mercato, l'impegno di Sierra Space nei confronti del concetto di spazioplano li distingue. Con la sua capacità di effettuare voli orbitali, il Dream Chaser ridefinirà i viaggi nello spazio e offrirà una nuova era di possibilità.

FAQ

1. Qual è lo scopo dello spazioplano Dream Chaser?

Il Dream Chaser è progettato principalmente per trasportare merci da e verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

2. In cosa differirà il Dream Chaser dagli altri veicoli spaziali?

A differenza delle capsule tradizionali o dei design non convenzionali, il Dream Chaser combina le caratteristiche degli aerei e dei razzi, consentendogli di effettuare voli orbitali.

3. Qual è la capacità di carico del Dream Chaser?

Il Dream Chaser può trasportare fino a 12,000 libbre (5,500 chilogrammi) di carico sulla ISS e tornare con circa 4,000 libbre (1,850 chilogrammi) di carico.

4. Qual è il veicolo di lancio previsto per Dream Chaser?

Il Dream Chaser verrà inizialmente lanciato sui razzi Vulcan della United Launch Alliance da Cape Canaveral, in Florida, ma è adattabile anche ad altri veicoli di lancio.