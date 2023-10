L'asteroide Didymos e la sua piccola luna Dimorphos: nuove intuizioni dalle osservazioni JWST

La missione DART della NASA ha fatto notizia quando si è schiantata contro l’asteroide Dimorphos nel settembre 2022, alterandone il periodo orbitale. Gli astronomi hanno immediatamente rivolto i loro telescopi per osservare l’evento, non solo per studiare l’impatto sull’asteroide ma anche per raccogliere preziose informazioni per i futuri sforzi di difesa planetaria. Il James Webb Space Telescope (JWST) ha svolto un ruolo cruciale in questo sforzo fornendo dati preziosi sul sistema di asteroidi binari Didymos-Dimorphos.

Un nuovo documento prestampato, guidato da Andrew Rivkin, responsabile dell'indagine per DART, rivela i risultati delle osservazioni successive condotte con JWST. Il team ha utilizzato due strumenti sul telescopio, NIRSpec (spettrometro nel vicino infrarosso) e MIRI (strumento nel medio infrarosso), per misurare gli spettri di Didymos circa due mesi dopo l'impatto di DART. Una delle scoperte più significative è che Didymos e Dimorphos condividono la stessa composizione, appartenendo alla classe delle condriti ordinarie, che sono meteoriti pietrosi che costituiscono la maggior parte delle cadute di meteoriti sulla Terra. Ciò suggerisce che la missione DART sia servita da eccellente modello per gli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per il nostro pianeta.

Le nuove osservazioni completano ulteriormente la nostra comprensione del sistema Didymos. Analizzando i dati, gli scienziati hanno concluso che Didymos e Dimorphos hanno composizioni simili. Inoltre, hanno determinato che circa il 96% del flusso proveniente dal sistema proviene da Didymos, a causa delle sue maggiori dimensioni.

Nonostante l'impatto su Dimorphos, i ricercatori non hanno osservato alcun cambiamento evidente in Didymos durante le osservazioni. L’assenza di ulteriore luminosità o detriti all’interno del sistema Didymos suggerisce che l’asteroide sia in gran parte uscito illeso dall’impatto. Tuttavia, alcune interessanti osservazioni effettuate utilizzando la luce polarizzata indicano possibili sottili cambiamenti nella dimensione media delle particelle o nella riflettività di Didymos.

Questi risultati evidenziano il valore del sistema Didymos-Dimorphos come modello rappresentativo per lo studio e la preparazione a potenziali minacce di asteroidi. Con la ricerca in corso e le prossime osservazioni previste per la primavera del 2024, gli scienziati prevedono di acquisire maggiori informazioni sulle affascinanti dinamiche di questo sistema binario di asteroidi.

FAQ

1. Qual è la missione DART?

La missione DART (Double Asteroid Redirection Test) è una missione guidata dalla NASA che mira a studiare la scienza e la tecnologia necessarie per alterare la rotta di un asteroide diretto verso la Terra. Si tratta di reindirizzare un veicolo spaziale per colpire la luna di un asteroide e misurare i cambiamenti risultanti nella sua orbita.

2. Cosa sono le condriti ordinarie?

Le condriti ordinarie sono un tipo di meteorite pietroso che rappresenta le cadute di meteoriti più comuni sulla Terra. Sono composti principalmente da minerali silicati e contengono piccole particelle rotonde note come condruli, che si formarono agli inizi del sistema solare.

3. In che modo il telescopio spaziale James Webb contribuisce alle osservazioni degli asteroidi?

Il James Webb Space Telescope (JWST) è dotato di strumenti avanzati che consentono agli astronomi di studiare gli asteroidi in grande dettaglio. Le sue capacità includono la misurazione degli spettri degli asteroidi, l'osservazione dei cambiamenti nella loro luminosità e la fornitura di informazioni sulla loro composizione e caratteristiche fisiche. Il JWST svolge un ruolo cruciale nel far progredire la nostra comprensione degli asteroidi e dei loro potenziali rischi di impatto.