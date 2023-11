Il piano ambizioso dell'India: missione Chandrayaan-4 per restituire campioni lunari

L’India sta puntando sulla regione lunare polare meridionale come parte del suo ambizioso piano per riportare campioni dalla Luna. L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) sta attualmente sviluppando la missione Chandrayaan-4, che consisterà in quattro moduli su due lanci.

Il passo iniziale prevede l'invio di un lander e di un “ascender” sulla superficie lunare per raccogliere campioni. La posizione target per questa raccolta è vicino al sito di atterraggio della navicella spaziale Chandrayaan-3, che si trova nella regione del polo sud lunare. Gli scienziati sono particolarmente interessati a quest’area a causa della presenza di acqua ghiacciata, che può potenzialmente essere utilizzata come supporto vitale e come carburante per missili.

Una volta raccolti i campioni, il modulo ascendente verrà lanciato dalla superficie lunare e trasferirà i campioni a un modulo di rientro. Nel frattempo, un modulo di trasferimento e un modulo di rientro rimarranno in orbita lunare. Questi moduli torneranno poi sulla Terra, trasportando in sicurezza i campioni lunari.

"Questa missione è molto ambiziosa", afferma Nilesh Desai, direttore dello Space Application Center di Ahmedabad. Si prevede che questa missione verrà portata a termine entro i prossimi cinque-sette anni, dimostrando la determinazione dell'India nel raggiungere nuovi traguardi nell'esplorazione spaziale.

