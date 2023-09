I ricercatori riscoprono le comunità perdute nel deserto angolano del Namib utilizzando l'analisi del DNA

By

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel deserto angolano del Namib, scoprendo gruppi che si credeva fossero scomparsi 50 anni fa. Lo studio condotto da un team del Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO, Università di Porto) e del Centro de Estudos do Deserto (CEDO) ha trovato comunità come i Kwepe e gli ultimi parlanti del linguaggio dei clic Kwadi. Attraverso l'analisi del DNA, i ricercatori sono stati in grado di rivelare un'ascendenza pre-Bantu unica, specifica del deserto del Namib. Questa scoperta fa luce sulla complessa storia delle migrazioni e dei contatti nell’Africa meridionale.

L’Africa, essendo il luogo di nascita dell’uomo moderno, ha il più alto livello di diversità genetica. Sebbene la ricerca sul DNA abbia fornito informazioni sulla struttura genetica del continente prima dello sviluppo dell’agricoltura, le sfide legate alla conservazione del DNA hanno limitato una comprensione globale. Per superare questo problema, il gruppo di ricerca ha intrapreso un viaggio nel deserto angolano del Namib, sperando di trovare indizi nelle popolazioni moderne.

Il team è riuscito a localizzare gruppi che si pensava fossero scomparsi oltre 50 anni fa. Tra loro c'erano i Kwepe, un gruppo pastorale che parlava Kwadi, un linguaggio a clic. Anne-Maria Fehn, linguista del CIBIO, ha intervistato quelli che potrebbero essere gli ultimi due parlanti di Kwadi e ha spiegato che le lingue Khoe-Kwadi sono legate a una migrazione preistorica di pastori dell'Africa orientale.

I ricercatori hanno anche contattato gruppi di lingua bantu e comunità emarginate legate a una tradizione di raccolta. Attraverso il loro studio, il team ha scoperto che gli abitanti del Namib angolano sono geneticamente distinti dalle altre popolazioni moderne e sono altamente strutturati tra loro. I discendenti dei parlanti kwadi e delle comunità emarginate conservano un'ascendenza pre-bantu unica che si trova solo nelle popolazioni del deserto del Namib.

Questa ricerca innovativa non solo fornisce informazioni sulla struttura genetica del continente africano, ma ricostruisce anche le storie di contatto risultanti dalla migrazione di pastori di lingua Khoe-Kwadi e di agricoltori di lingua bantu nell’Africa meridionale.

