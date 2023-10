Lanciato con successo il satellite PVCC per monitorare le condizioni della vegetazione e analizzare i cambiamenti climatici

Aerospacelab, in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Ufficio belga per la politica scientifica (Belspo), ha raggiunto un importante traguardo lanciando con successo il satellite PVCC. La missione di questo satellite è fornire dati cruciali di osservazione della Terra per monitorare le condizioni della vegetazione e analizzare i cambiamenti climatici.

Il satellite PVCC, abbreviazione di “Progetto per l’autonomia di bordo – Vegetazione – Companion CubeSat”, è uno sforzo congiunto tra VITO e OIP. È stato lanciato dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, il 9 ottobre e la comunicazione con il satellite è stata stabilita poche ore dopo il lancio.

Questo è il terzo satellite sviluppato da Aerospacelab a raggiungere l'orbita ed è stato completamente progettato e integrato nella loro struttura belga. Basandosi sul successo del suo predecessore, Proba-V, la missione di PVCC è quella di acquisire immagini utilizzando l'imager spettrale di riserva del satellite Proba-V.

La flotta dell'ESA trarrà vantaggio da questa missione dimostrativa, poiché confronterà le prestazioni di un piccolo carico utile satellitare su una piattaforma cubesat. Ciò consentirà l'acquisizione di immagini di alta qualità della copertura vegetale della Terra e contribuirà alla raccolta e all'analisi di dati ambientali vitali.

Benoit Deper, CEO e fondatore di Aerospacelab, ha espresso il suo orgoglio di essere stato selezionato come appaltatore principale per questa missione. Ha dichiarato: "Il nostro team ha lavorato instancabilmente con VITO per garantire il successo di questa missione, che accelera il ritmo dei progressi, portando a scoperte più significative che daranno forma al futuro della tecnologia spaziale e consentiranno lo sviluppo di soluzioni più efficaci per affrontare le sfide nel settore”.

Con il successo del lancio del satellite PVCC, la comunità spaziale dispone ora di un prezioso strumento per monitorare e analizzare le condizioni della vegetazione e i cambiamenti climatici, supportando gli sforzi per comprenderne e mitigarne gli impatti.

Definizioni:

– PVCC: Progetto per l’Autonomia di Bordo – Vegetazione – Companion CubeSat, un satellite sviluppato da Aerospacelab in collaborazione con VITO e OIP.

– CubeSat: un tipo di satellite miniaturizzato utilizzato per la ricerca spaziale.

– Osservazione della Terra: raccolta di informazioni sui sistemi fisici, chimici e biologici della Terra utilizzando tecnologie di telerilevamento.

– Spectral Imager: un dispositivo che misura l'intensità della luce a diverse lunghezze d'onda, consentendo la caratterizzazione di oggetti o ambienti in base alla loro firma spettrale.

Fonte:

– Laboratorio aerospaziale